Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen dünyaca ünlü süperstar LeBron James'in Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım, büyük tepki çekti.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen dünyaca ünlü süperstar LeBron James'in Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım, büyük tepki çekti. LeBron James'in "Bu Yahudi parasını alıyoruz ve her şey koşer" (Koşer: Yahudilik inancına göre; yenilmesi ve kullanılmasında dinen bir sakınca bulunmayan ürünler) şeklindeki paylaşımı Yahudiler başta olmak üzere birçok kesim tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.



Amerikalı rap şarkıcısı 21 Savage'a ait 'ASMR' isimli şarkıda yer alan sözleri sosyal medya hesabından paylaşan LeBron James'e en sert tepki ABD'li gazeteci Darren Rovell'den geldi. Rovell, LeBron James'e "Git bir Yahudi bul ve yazlarını onlara okut. Mesela, Adam Silver (Ulusal Basketbol Ligi Komisyonu (NBA) üyesi), Dan Gilbert (NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ın ortaklarından) veya David Stern'e (1984-2014 yılları arasında NBA başkanlığı yaptı) okut ve sonra bana nasıl tepki verdiklerini anlat" diyerek eleştirdi.



NBA yorumcusu ve radyocu Justin Termine ise LeBron James'in paylaşımı ile ilgili "Onun (Lebron James) bu tip sorumsuz açıklamalarına devam edebilmesinin nedeni, medyada söylediklerinden ötürü onu sorumlu tutabilecek kimsenin olmaması" değerlendirmesinde bulundu.



Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından "Düpedüz cahillik", "Antisemitizm şu an moda. NBA yönetimi, Lebron James'ın aptallığını ibret olsun diye cezalandırmalı", "Bu paylaşım, onun hakkındaki fikirlerimi tamamıyla değiştirdi" şeklinde tepkilerle karşılaşan LeBron James, özür dilemek zorunda kaldı.



LEBRON JAMES: KULLANDIĞIM İFADELER YÜZÜNDEN EĞER BİRİNİ KIRDIYSAM ÖZÜR DİLERİM



Yaptığı paylaşımın Yahudiler için aşağılayıcı bir anlam taşıdığından haberi olmadığını belirten LeBron James "Kullandığım ifadeler yüzünden eğer birini kırdıysam özür dilerim. Şarkı sözlerini paylaşma nedenim bu değildi. Her zaman şarkı sözleri paylaşıyorum. Araba kullanırken güzel müzik dinliyorum ve paylaşımım da bunun bir yan ürünüydü. Sözlerin iltifat olduğunu düşünmüştüm ve açık ki birçok insanın gözünde bu böyle değilmiş" açıklamasında bulundu.

