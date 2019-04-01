Son Dakika Haberleri: Bu Yarışı Kars Kazandı"

Bu Yarışı Kars Kazandı"

49 dakika önce

Kars Belediye Başkanlığını kazanan HDP adayı Ayhan Bilgen, "Bu bir yarıştı, Kars kazandı, birlikte kazandık.

Bu Yarışı Kars Kazandı
Kars Belediye Başkanlığını kazanan HDP adayı Ayhan Bilgen, "Bu bir yarıştı, Kars kazandı, birlikte kazandık." dedi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Kars Belediye Başkanlığını kazanan HDP'nin adayı Bilgen, partisinin İl Başkanlığı binası önünde toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, seçimlerde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Seçim sürecinde iyi çalıştıklarını ifade eden Bilgen, "Kürt'üyle, Türk'üyle, Azeri'siyle, Terekeme'siyle hep birlikte kazandık. Seçimin başından beri Kars kazanacak dedik ve Kars kazandı. Hep birlikte kazandık, hepimiz kazanmışız gibi kutlamalıyız." dedi.

Bilgen, "Biz bize yakışanı yapacağız, kimseyi dışlamayacağız. Kimseye ayrımcılık yapmayacağız, kimseyi aşağılamayacağız. Seçim boyunca bize iftira atanları utandırmamız gerekiyor. Bu bir yarıştı, Kars kazandı, birlikte kazandık." diye konuştu.

Parti binası önünde kutlama yapmak için toplanan HDP'liler Türk bayrağı açıp şehir turu attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:20 Kaynak: AA

Ayhan Bilgen, Halkların Demokratik Partisi, Kars, Güncel
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