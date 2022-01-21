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Bu yarıyıl tatilinde öncelik: "Bol oksijen" - Son Dakika

Bu yarıyıl tatilinde öncelik: "Bol oksijen"

21.01.2022 09:15

Bu yarıyıl tatilinde öncelik: "Bol oksijen" Covid-19 tedbirleri kapsamında maskeden uzak kalamayan öğrenciler için bu yıl yarıyıl tatilinde önceliğin bol oksijen alabildikleri ortamlar olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Zeynep Burcu Eriki, "Çocuklar okul süreci boyunca maskelerle zaman...

Bu yarıyıl tatilinde öncelik: "Bol oksijen"

İSTANBUL - Covid-19 tedbirleri kapsamında maskeden uzak kalamayan öğrenciler için bu yıl yarıyıl tatilinde önceliğin bol oksijen alabildikleri ortamlar olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Zeynep Burcu Eriki, "Çocuklar okul süreci boyunca maskelerle zaman geçirmek zorunda kaldılar. Bu sebeple en önemli tavsiyemiz, maske takmak zorunda olmadıkları, bol oksijen alabildikleri açık alanda zaman geçirmelerini öneriyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 15 günlük sömestr tatili için hem öğrencilere hem de velilere önerilerde bulunan Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi - İlkokul PDR Koordinatörü Uzman Psikolog Zeynep Burcu Eriki, çocuklara bu yarıyıl tatilinde diğer yıllardan farklı olarak öncelikle "bol oksijen" önerisinde bulundu. Zeynep Burcu Eriki bu anlamda öğrencilerin maskelerden biraz uzak, açık alanlarda bol bol oksijen alabildikleri ortamlarda vakit geçirmesini tavsiye etti.

"Karne için en güzel ödül, sıcak bir kucaklaşma"

İlk dönem için çocukların ders durumunu gösteren karneler ilgili de konuşan Uzman Psikolog Eriki, "Karne tabii ki çocukların başarılarını değerlendirecek bir evrak, başarı da zaten çocuk için bir ödül. Belki birkaç motivasyon cümlesi, öğrencinin süreç boyunca yaptıklarını övmek, onunla gurur duyduğunu söyleyerek sıcak bir kucaklaşma karne için yeterli bir ödül olacaktır. Eğer karnede düşük not var ise de çocuğun dönem boyunca ne kadar çaba harcadığına ve kendi içinde ne kadar gelişim gösterdiğine odaklanmakta fayda var" dedi.

Yaş dönemine uygun ekran kullanılmalı

Tatil boyunca çocukların özellikle ekran kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Eriki, "Çocuklar genelde tatillerde sınırları biraz esnetme taraftarı oluyorlar ve veliler de zaman zaman buna fırsat tanıyorlar. Elbette sınırlar biraz esneyebilir ancak mutlaka ekran kullanımı konusunda yaş dönemine uygun ekran kullanmalarını öneriyoruz. Onun dışında yemek ve uyku gibi düzenlerde de yine dikkat etmeliler. Yani çok yoğun bir esneme olmamalı" şeklinde konuştu.

Tatil el becerilerini geliştirmek için bir fırsat

Küçük yaş gruplarında oyun oynamanın çok önemli olduğunu hatırlatarak el becerilerinin de gelişimine katkı sağlamak adına tatilin değerlendirilebileceğini aktaran Eriki, "Öğrenme sadece okulla sınırlı değildir. Özellikle küçük yaş grubu için oyun, çocuğun doğal öğrenme ortamıdır. Dolayısıyla bol bol oyun oynamalılar ve oyun oynarken de pasif oyuncaklar tercih etmelerini öneriyoruz. Mesela, veliler çocuklarından küçük tahta bloklar ya da dil çubuklarıyla uzun ve sağlam bir kule yapmalarını isteyebilirler. Onların yeteneklerini destekleyecek oyunlarla zaman geçirebilirler. Becerilerini geliştirmek de çok önemli. Örneğin ebeveynler tatilde çocuklara ayakkabı bağcığı bağlamayı ya da bir düğme dikmeyi öğretebilirler. Bunlar fırsat olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

Sınava hazırlanan öğrenciler plan ve program doğrultusunda ilerlemeli

Sınava hazırlanan öğrenciler için de tavsiyelerde bulunan Eriki, plan ve programın aksamaması gerektiğinin altını çizerek, "Sınava hazırlanan öğrenciler tatili mutlaka bir fırsat olarak görmeli. Kendilerine de zaman ayırmalılar fakat bir plan-program çerçevesinde ilerlemeliler. Diğer öğrencilerimiz de küçük tekrarlar yaparak öğrenme kayıplarını engelleyebilirler" dedi.

"Pandemi sonrası çocuklar okula özlemle döndü"

Son olarak da pandemi sonrası çocukların okula dönmesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Eriki, "Çocuklar okulu özleyerek döndüler. Özellikle arkadaşlarını, öğretmenlerini ve öğrenme ortamlarını özlediler. Tabii ki zorlandıkları noktalar oldu. Küçük yaş grubu ailelerinden ayrılmakta zorluk yaşadı elbette. Onun dışında kural ve sınırlar konusunda biraz zorluk yaşadığımız durumlar oldu. Pandemi, maske-mesafe gibi kurallar yine küçük yaş grubundakilerin öğrenmeleri açısından zaman alan süreçler oldu" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bu yarıyıl tatilinde öncelik: Bol oksijen
Bu yarıyıl tatilinde öncelik: Bol oksijen
Bu yarıyıl tatilinde öncelik: Bol oksijen

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milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Pandemi, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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