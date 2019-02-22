Bu Yasa, Lider Almanya'nın İhtiyacı Olan Bir Yasaydı

ALMANYA anayasası, federal bütçeden hem eğitim hem de sosyal konut için kaynak ayırımını yasaklıyordu.

ALMANYA anayasası, federal bütçeden hem eğitim hem de sosyal konut için kaynak ayırımını yasaklıyordu. Koalisyon sözleşmesinde yer alan eğitimi dijitalleştirme ve sosyal konut üretme maddelerini hayata geçirmek isteyen hükümet, anayasa değişikliği için tasarı hazırladı. Tasarı, mecliste büyük çoğunluğun desteğiyle geçince, federal bütçeden eyalet bütçelerine beş yıl içinde 10 milyar Euro aktarılmasının da önü açıldı. 10 milyar Euro'nun beş milyarı eğitim, beş milyarı da sosyal konut üretimi için kullanılacak. Federal Meclis Bütçe Komisyonu üyesi ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Cansel Kızıltepe yapılan değişiklikle ilgili "Bu zorunluydu. Ekonomide lider olan Almanya'nın dijital eğitimde de lider olması için bu değişiklik gerekliydi" dedi.



EYALETLER ALTINDAN KALKAMAZDI Kızıltepe, federal anayasanın eğitimi eyaletlerin sorumluluğuna verdiğini belirtirken "Ancak federal hükümette bu sorumluluktan kaçamazdı. Eğitim hepimizin sorumluluğunda. SPD olarak biz koalisyon sözleşmesine eğitimin dijitalleşmesi ve sosyal konut üretimi alanlarında federal hükümetin sorumluluk üstleneceği şartını koyduk. Eyaletler her iki alanda var olan sorunları kendi başlarına çözemezler. Buna bütçeleri yetmez. Onun için federal bütçeden kaynak aktarılması doğru bir adımdı. Yapılan değişiklikle artık eğitim alanında da Almanya tıpkı ekonomideki gibi lider olmasının yolu açıldı" dedi.



ARSALAR EYALET HÜKÜMETLERİNE VERİLEBİLECEK Federal Meclis'te yapılan anayasa değişikliğiyle federal hükümete ait olan arsaların eyaletlere konut yapımı için aktarılmasının yolunun da açıldığını belirten Kızıltepe "Büyük şehirlerde federal hükümete ait önemli arazi ve arsalar var. Şimdiye kadar bu arsalar yabancı yatırımcıların iştahını kabartıyordu. Yabancı yatırımcı arsaları ihale usulü alarak lüks ve pahalı konutlar yapıyordu. Büyük halk kesimleri de bu konutlardan faydalanamıyordu. SPD'nin öncülüğü ve büyük çabasıyla hükümete kabul ittirilen ve Federal Meclis'ten de onay alan anayasa değişikliği sayesinde bundan sonra özellikle Berlin gibi büyük şehirlerde hükümetin elindeki arsalar eyalet hükümetlerine uygun fiyatla satılarak sosyal konut üretimi gerçekleşecek. Ödenebilir kiralık konutlar sağlanacağı gibi, de hızla artan emlak fiyatlarının önüne geçilebilecek" diye konuştu

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