"Bu yaz birçok büyük otel kapalı kalabilir" - Son Dakika
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"Bu yaz birçok büyük otel kapalı kalabilir"

6 saat önce

Edelstaal-Orka Hotel Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, birçok büyük otelin bu yaz kapalı kalması endişesini taşıdığını söyledi.

Edelstaal-Orka Hotel Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, birçok büyük otelin bu yaz kapalı kalması endişesini taşıdığını söyledi. Torunoğulları, gündemdeki 'sertifikalı otel' uygulamasının ise işletmeler ve turistler için de zorlayıcı olabileceğine işaret etti.


Koronavirüs nedeniyle dünya ekonomisini zorlu bir süreç bekliyor. Bu süreçte en çok sıkıntı yaşayacak sektörlerin başında turizm geliyor. Turizm sektörünün partneri durumundaki hava yolu taşımacılığında, birçok dev firma ya yardım talebinde bulundu ya iflas aşamasına geldi. Türkiye ekonomisinin önemli dinamiklerinden biri olan turizm sektörü de zorlu bir sürecin eşiğinde. Kasım 2015'te, Rusya ile yaşanan uçak krizi, sonrasında havalimanı saldırısı ve darbe girişimi ile sancılı bir süreçten geçen sektör geçen yıl yeniden toparlanma eğilimine girdi. Turizm yatırımcıları, 2020'e yönelik yenileme, kapasite artırma yatırımları yaptı. Konuyu Orka markası ile Fethiye, Marmaris, İstanbul gibi önemli destinasyonlarda otelleri bulunan Turgut Torunoğulları değerlendirdi


"Dış turizm ülkeler arasındaki anlaşmalara ve karşılıklı uçuşların açılmasına göre canlanacak"


Turgut Torunoğulları "2020 yılına dair beklentilerimiz haliyle çok yükseldi. Ancak 2020 yılı turizm sezonuna koronavirüs salgınının gölgesinde girdik. Turizm Bakanlığı, sezonun iç turizmde Mayıs ayı sonunda başlayabileceğine işaret ediyor. Dış turizm ise ülkeler arasındaki anlaşmalara ve karşılıklı uçuşların açılmasına göre canlanacak" dedi.


"Atılım yılı olacaktı"


Turizm sektörünün, beraberindeki birçok sektörü de canlandırdığına işaret eden Torunoğulları, "2020'de beklediğimiz atılım dönemi nedeniyle çok sayıda turizmci büyük yatırımlar yapmıştı. Haliyle turizm sektörüne hizmet sağlayan birçok sektör de önemli yeni yatırımlara imza atmıştı. Hem turizmciler hem turizm bölgelerindeki üreticiler, şimdi "sezon ne zaman açılacak, ne zaman normalleşeceğiz" gibi sorular soruyor ve net cevaplar arıyor. Bu belirsizlik ortamı hepimizi tedirgin ediyor" diye konuştu.


"Yüzde 50 doluluk aşılamayacak, şartlar bunu gösteriyor"


Torunoğulları, sezon başlasa da önlerinde bir dizi soru işaretinin olmaya devam ettiğine işaret ederek, "Sertifikalı otel uygulaması ile ilgili belirsizlikler var. Sertifikaların nasıl, neye göre alınacağı, otellerde hangi kuralların zorunlu hale geleceği henüz net değil. Yapılan açıklamalardan anladığımız, yeni dönemde otellerde 'sosyal mesafe' kurallarına göre önlemler alınacak. Örneğin, yüzde 50 doluluk oranı aşılamayacak, maskeli ve özel kıyafetli personel çalıştırılacak, turistleri taşıyacak uçaklarda, otobüslerde yine sosyal mesafeye göre düzenlemeler yapılacak" diye konuştu.


Otellerde konaklayan misafirlerin sosyal mesafeyi koruması için de bir dizi ayarlamanın yapılmasını beklediklerini söyleyen Torunoğulları, "Kumsal, restoran, oyun ve etkinlik alanları, havuz gibi ortak alanlarda sosyal mesafe korunsun diye önlemler almak ve katı kurallar uygulamak gerekecek. Misafirlere ortak alanlarda maske takma zorunluluğu getirilebilir. Bu önlemlerin uygulamasının hem işletmeler, hem misafirler açısından ciddi zorluklar doğuracağı kanaatindeyiz. İşletmeler açısından maliyetler çok yükselebilir ve bu da fiyatlara olumsuz bir şekilde yansıyabilir. Misafirler açısından ise 'dinlenme ve özgür hissetme' amacıyla çıkılan tatilin katı korona kuralları nedeniyle dayanılmaz hale gelmesi söz konusu olabilir" diye konuştu.


"Büyük otel kapalı kalabilir"


Türkiye'deki büyük otellerin her şey dahil sistemiyle işletildiğine vurgu yapan Torunoğulları "Sertifika kuralları pratikte bu sistemden çıkmayı zorunlu hale getirirse, turizmciler 'önlemlere karşın turist gelir mi? endişesi duyabilir. Bu endişe nedeniyle birçok büyük otelin bu yaz kapalı kalması benim için sürpriz olmayacak" dedi.


"Hükümet de destek oluyor"


Torunoğulları, milyonlarca kişinin otellerde çalıştığını hatırlatarak "Oteller, uzun yıllardır kendileri ile çalışan personellerini ellerinde tutmak için bu süreçte elinden geleni yapıyor. Yine hükümetimizin, kısa çalışma ödeneği, ücretli izin gibi birtakım destekleri var. Bunlar da bir ölçüde önemli katkı sağladı. Ancak, sezonluk bir biçimde otellerde çalışan yüzbinlerce kişi ise işsiz durumda. Hükümetimiz sağlık açısında muhteşem önlemler alarak dünyaya örnek bir ülke. Bakan Ersoy, sektörü çok iyi bilen bakanımızdır. İnanıyorum ki; sağlıkta gösterilen örnek çalışma turizmde de olacak. Üretilecek pratik çözümlerle dünyaya örnek ve model olacağız sektörümüz güçlüdür. Devletimizin üreteceği projeleri uygulayarak sıkıntının sonunda güçlenerek çıkacağız. Etrafımıza baktığımızda bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

turgut torunoğulları, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 02:29 Kaynak: İHA


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