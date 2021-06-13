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Bu yaz Erciyes'e dünyanın dört bir yanından bisiklet sporcusu gelecek - Son Dakika

Bu yaz Erciyes'e dünyanın dört bir yanından bisiklet sporcusu gelecek

13.06.2021 12:05

Uluslararası bisiklet yarışlarının en önemli adreslerinden biri haline gelen Erciyes, bu yıl 30 ülkeden bine yakın sporcuya ev sahipliği yapacak.

Uluslararası bisiklet yarışlarının en önemli adreslerinden biri haline gelen Erciyes, bu yıl 30 ülkeden bine yakın sporcuya ev sahipliği yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla kış sporlarının yanı sıra bisiklet yarışlarının da vazgeçilmez adresleri arasında yer alan Erciyes, yaz aylarında da farklı branşlardaki bisiklet tutkunlarını ağırlıyor.

Türkiye'de bisiklet sporunun en iddialı merkezlerinden olan Erciyes, uluslararası organizasyonlarda da tercih ediliyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, Erciyes'ten dört mevsim istifade etmek için bisiklet sporu altyapısı çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Erciyes AŞ'nin kurulduğu ilk günden itibaren bisiklet sporlarına önem verdiklerini belirten Cıngı, "İlk günden itibaren bisiklet rotalarımızı oluşturduk. Dağ bisikleti üzerine Erciyes'te misafirlerimize önemli bir imkan oluşturduk. Özellikle Alpler'de çok yaygın olan iniş parkuru olarak bilinen downhill parkurlarını oluşturduk." dedi.

Oluşturulan parkurlarda şimdiye kadar çok sayıda milli ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Cıngı, "Hedefimiz, bisiklet sporunda da Erciyes'i dünyaca ünlü bir marka haline getirmekti. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz organizasyonlarla da gayet başarılı bir grafik çizdik. Halihazırda Türkiye'nin tek sürdürülebilir ve kullanılabilir iniş parkuru Erciyes'te bulunuyor." diye konuştu.

Son 5 yıldır bisiklet takımlarını Erciyes'te ağırladıklarını aktaran Cıngı, şunları kaydetti:

"Sporcular burada hem yüksek irtifa kampı yapıyor hem de yarışlara katılıyor. Erciyes, bisiklet sporcuları için gerçekten dünya çapında etkili, verimli ve kaliteli bir yüksek irtifa kamp merkezi hizmeti veriyor. Bisiklet sporcularının yüksek irtifa kampı için tercih ettikleri yükseklik 2 bin 200 metre. Erciyes'te de 2 bin 200 metrede oteller bulunuyor. Bisiklet sporcuları için Erciyes biçilmiş kaftan. Dünyanın dört bir tarafından bisiklet takımları buraya gelip 2 ayı bulan kamplar yapıyorlar. Bu kampları daha manalı ve çekici kılmak için ise Erciyes'te uluslararası yarışlar yapıyoruz. Bu yarışlar hem takımların burada kamp yapmasına hem de takımların olimpiyat için puan toplamasına vesile oluyor."

Bu sezon toplamda 18 uluslararası yarışın düzenleneceğini aktaran Cıngı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yaz, Güney Afrika'dan ABD'ye, Hollanda'dan Kazakistan'a, Kuveyt'ten Malezya'ya kadar birçok ülkeden sporcular burada kamp yapıp, yarışlara katılacak. Erciyes'teki parkur ve yarış alanlarımız tüm dünyadaki ülkeleri ve kıtaları kuşatacak şekilde bir ev sahipliğine sahne olacak. Bu yıl 5 yarış yaptık. Devamında ise 5 dağ bisikleti, 8 de yol bisiklet yarışı düzenlenecek. Bu yarışların varış ya da başlangıç noktası Erciyes olacak. Bunların hepsi uluslararası yarışlar. Yaklaşık 30 ülkeden bine yakın sporcu Erciyes'e gelecek."

Bu yaz Erciyes'e dünyanın dört bir yanından bisiklet sporcusu gelecek
Bu yaz Erciyes'e dünyanın dört bir yanından bisiklet sporcusu gelecek
Bu yaz Erciyes'e dünyanın dört bir yanından bisiklet sporcusu gelecek
Bu yaz Erciyes'e dünyanın dört bir yanından bisiklet sporcusu gelecek

Bisiklet, Kayseri, Türkiye, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bu yaz Erciyes'e dünyanın dört bir yanından bisiklet sporcusu gelecek - Son Dakika


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