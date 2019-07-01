Bu yaz tatili çocuğunuz için verimli geçsin!

Yaz tatili minikler için nasıl verimli geçebilir?

En uzun tatil olması bakımından da çocukların dört gözle bekledikleri tatildir, yaz tatili. Eğitim ve öğrenime ara verilmesi demek, tüm tatilin bomboş geçirileceği anlamına gelmemelidir. Tatil; çocuklar için tamamen serbestlik ve sorumluluktan uzak bir anlam ifade ettiğinde, etkili ve verimli olmaz. Enerji toplamak, dinlenmek, gezmek, eğlenmek vb. için olduğu kadar; öğrenme, bilgilenme, tazelenme ve yenilenme zamanıdır yaz tatili.

"Her Bir Etkinlik Çocuğa Katkı Sağlar"

Öğrenmek; hiç bir zaman sona ermeyen, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Yaz tatili, okul döneminde yeterince zaman bulunamadığı için bir fırsat olarak düşünülürse, pek çok şeyi gerçekleştirmek de mümkün olabilir. Yaz tatili için yapılabilecek planlamalar; her çocuğun içinde bulunduğu aileye, çevresine, olanaklarına, bulundukları coğrafyaya göre farklılık gösterse de temelde yarar sağlayıcı kategorilerde faaliyetler planlanabilir.

Tatil Planında Bu Aktivitelere Yer Verebilirsiniz

* Çocuğun bilgi ve görgüsünü arttırmaya yönelik faaliyetler; kitap okuma, yabancı dil öğrenme gibi okul dışında öğrenmeye katkı sağlayan, bilgi arttırmaya yönelik planlar…

* Dinlenme ve eğlenmeye yönelik faaliyetler; fiziksel ve psikolojik yönden rahatlatıcı, zihinsel yorgunluğun giderilmesine yönelik oyunlar, seyahat, spor, müzik, resim, sinema, tiyatro gibi aktiviteler…

* Hayata hazırlamaya yönelik ve ekonomik katkı sağlayıcı uğraşlar; tarla, bahçe işleriyle uğraşma, aile büyüğüne ait işlerde destek olma, el işleri gibi turistik eşyaların yapımı vs.

* Çevreyle etkileşim sağlayan faaliyetler; yardımlaşma ve dayanışmanın olduğu sosyal sorumluluk projeleri, dernekler ve gönüllü çalışmalara katılma vs.

* Beceri kazanmaya yönelik faaliyetler; becerilerin gelişimine katlı sağlayan tüm el işi, tamir ve mutfak uğraşları bu kategoride örnek verilebilir.

Tüm bu etkinlikler çocukların hayata katılmalarında, kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerinde önemli bir adımdır.İleride seçilecek meslekler konusunda da, doğru kararlar alınmasına yardımcı olur.

Çocuğunuzun Yeteneklerini Keşfetmesini Sağlayın!

Her çocuğun ilgi ve gereksinimi kendisine özgüdür. Bu farklılık göz önünde bulundurularak, çocuğun sosyal, bilişsel, fiziksel ve psikolojik gelişimine katkı sağlayan tüm etkinlikler; dengeli ve düzenli bir şekilde planlanmalıdır. Anne babaların çocuklarını tek bir etkinlik yerine, farklı alanlardaki faaliyetlere yöneltmeleri, çocukların kendilerini tanımaları ve yeteneklerini keşfetmeleri için de fırsat sağlar. Tüm gün boyunca kitap okumak ya da bilgisayar başında kalmak yerine; günü belli bölümlere ayırarak etkinlikleri planlamak daha verimlidir.Ebeveynler, etkinlik planlaması yaparken, çocuğun sevdiği ve istediği etkinlikleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Böylece, çocuğun katılımı zorunlu olarak değil gönüllü olarak sağlanmış olur. Çocuklar için planlama yapmak, program oluşturmak ve bu planın işleyişini takip etmek; izleniyorum düşüncesiyle birlikte, güven hissi yaratacaktır.

Birlikte Anılar Biriktirin!

Tatil sürecinde fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak dinlenmek ve yenilenmek; yeni okul dönemine daha enerjik ve zinde başlamak için oldukça önemlidir. Boş zamanların değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetlerde çocuğun gönüllü olması esastır. Böyle olursa çocuk kendiliğinden ve farkındalıkla katılım sağlar. Çocuğun proje uygulayıcısı olmak yerine gerçek katılımını sağlaması zihninde yaz tatiline ait güzel anıların oluşmasını sağlar. Çocuğunuzla birlikte anılar biriktirin. Bakalım bu yaz tatilinde hangi anılar birikecek?