Bu Yazın Estetik Trendi: Hollywood Yanağı

Bişektomi nedir, kimlere yapılabilir?

Tombul yanaklar küçük yaşlarda sempatik bir ifade sağlasa da ilerleyen yaşlarda bir sorun olarak görülebiliyor. Kalın ya da tombul görünümlü yanaklar kişilerin olduğundan daha kilolu görünmesine sebep olurken; ince hatlı yüz yapısı daha estetik ve daha genç görünmesini sağlar. Kişiyi rahatsız eden bu görüntü yanak inceltme estetiği yani bişektomi ile kolayca giderilebiliyor.

GÜÇLÜ VE GENÇ BİR YÜZ İFADESİ SAĞLAR

Bişektomi yani yanak inceltme estetiği nedir?

Geçtiğimiz yaz başlayan ve bu yıl da popüler olan bir Hollywood yanağı sahibi olmak isiyorsanız, bişektomi ameliyatını bilmelisiniz. İnsanlar genellikle başkalarının da beğendiği insanları kendilerine model alırlar. Bu rol modellerin çoğu, oyuncular, sanatçılar, modeller veya medya, sosyal medya aracılığıyla fenomen olan insanlardır. Hollywood yanağı, aynı zamanda en beğenilen karakterlerin olduğu Hollywood filmlerindeki kadın karakterlerinden ilham alıyor. Hollywood filmlerinde kadın karakterler genellikle ince çizgiler, zayıf ama güçlü yüz ifadeleri ve gergin açıları olan alt çenelere sahiptir.

HERHANGİ BİR İZ KALMAZ

Bişektomi cerrahisi nasıl yapılır?

Bişektomi operasyonunda eski yöntemlerde yanak çizgilerini vurgulamak için yanak protezi veya dolgu maddeleri kullanılırdı. Bu yöntemle yüzün inceltilmesi mümkün değildi, aksine bazen abartılı ve pürüzlü bir görünüm kazandırabilirdi. Hollywood yanağında kullanılan yeni yöntem tamamen yanak odaklıdır ve istenen görüntü herhangi bir cerrahi iz bırakmadan kontrollü bir şekilde elde edilebilir. Ek olarak bu alandaki asimetri büyük ölçüde düzeltilebilir. Ameliyat tamamen ağız içinde ve genel veya lokal anestezi altında steril koşullar altında gerçekleştirilir. İşlem süresi her iki taraf için 45 dakikadır. Çok küçük bir kesi ile bu alanın dolumunu sağlayan yağ pedlerine erişilir ve işlem gerçekleştirilir. İstenen sonucu elde etmek için yağ dokusu ölçülü bir miktarda çıkarılır.

KALIN YÜZ HATLARI OLANLARA YAPILABİLİR

Yanak inceltme estetiği kimlere yapılabilir?

Ergenlik dönemini atlatıp yüz hatları oturduktan sonra yüzündeki, özellikle yanak bölgelerindeki yağdan dolayı kalın yüz hatlarına sahip olan herkes bu işlemi rahatlıkla yaptırabilir. Kilolu olmadığı halde sadece yanak bölgesinde yağlanma olanlar da orantılı ve estetik yüz hatlarına sahip olmak için bişektomi yaptırabilir.

YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ DE ÖNLER

Bişektomi cerrahisi sonrası ödem ve ağrı olur mu?

Bu ameliyat, ödem ve ağrıya neden olmaz. Hasta aynı günde taburcu edilir ve ertesi gün işe geri dönebilir. Hasta ilk gün sıvı ile beslenir. Üç gün sonra çok sert (ekmek vb.) yiyecekler dışındaki tüm yiyecekler hasta için uygundur. Bu yöntemde sonuçlar kalıcıdır ve yüz çizgileri fazla kilolu olmadıkça değişmez. Ek olarak bu yöntem, yaşlanma bölgesinde oluşacak deformasyon üzerinde yağ yastıklarının kütlesini azalttığı için önleyici etkiye sahiptir. "Bu yöntemin ciddi bir komplikasyonu yoktur" diyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar," Olası problemler arasında asimetri, aşırı çöküş, yanak bölgesindeki uyuşukluk sayılabilir. Ancak bunlar çok nadir görülen problemlerdir ve titiz bir operasyonda risk yoktur" dedi.

"Miraç, İnsanlık İçin Birçok Mesaj Ve Mucizelerle Doludur"

Miraç Kandili dolayıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Sevgili Peygamberimizin Yüce Allah'ın huzuruna yükseldiği gün olan Miraç Kandili'nde hayatımızın ve geçmişin muhasebesini yapmak çok iyi bir fırsattır Miraç; birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi içinde barındıran mübarek gecelerimizden birisidir."dedi.

Yazılı mesajında Miraç Kandilini idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Çınar, "Yüce dinimiz İslâm'ın en önemli gecelerinden biri olan ve Peygamber Efendimizin Allah'ın huzuruna çıktığı gece olarak kutlanan Miraç'ın, insanlık âlemi için birçok mesaj ve mucizelerle doludur. Semanın kapılarının ardına kadar açıldığı, rahmetin, merhametin ve mağfiretin bol bol yağdığı böyle bir gecede Yüce Mevla'dan bağışlanma dilemeli, küsler barışmalı, kırgınlıklar giderilmelidir.

Böylesine önemli günler maddi ve manevi kirlerden arınma, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak üstümüze düşen sorumlulukları yeniden gözden geçirmek için birer fırsattır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) miraca çıkışının anlamını kavramalı ve insan olarak vazifelerimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışmalı, bu gece vesilesiyle insanları birbirine yakınlaştıracak, sevgi ve kardeşlik iklimini sağlayacak işler yapmanın yollarını aramalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta tüm Müslümanlemi olmak üzere aziz milletimizin ve hemşerilerimizin Miraç Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, ülkemize, bütün insanlığa huzur, barış, kardeşlik, birlik ve dirlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.