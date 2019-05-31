Bu yazın favorisi sarı ve beyaz olacak
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İSTANBUL – DHA, (Kurumsal Haber) - DeFacto, yaz mevsiminin gelmesiyle yüksek enerjili yeni bir koleksiyon hazırladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:27 Kaynak: DHA
İSTANBUL – DHA, (Kurumsal Haber) - DeFacto, yaz mevsiminin gelmesiyle yüksek enerjili yeni bir koleksiyon hazırladı. Özel olarak tasarlanan koleksiyonda farklı kombin imkanları sunan kıyafet ve aksesuarlar yer alıyor.
Hazır giyim markası DeFacto yeni koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sundu.
Mevsimin canlılığı ile tasarlanan koleksiyonda, sıcak günlerin vazgeçilmezi beyaz ve güneşin ışıltısını yansıtan sarıların ön planda olduğu görüldü.
Kadınlar için jean eteklerin ve elbiselerin dikkat çektiği koleksiyonda, erkekler için tek renkten oluşan şortlar yer aldı. Her mekana uyum sağlayacak ayakkabı ve çantaları da barından koleksiyonun aksesuar bölümü, kemer ve bijuteri alternatifleri de sunuyor.
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