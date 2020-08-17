Bu yazın modası ikili takımlar oldu - Son Dakika

2020 yaz koleksiyonu arasında en çok tercih edilen ikili takımlar, ünlü tekstil firmalarının da en dikkat çeken tasarımları arasında yer aldı.

2020 Yaz Koleksiyon şıklığı, bluzlerin etek, şort ya da pantolonla tamamlandığı ikili takımlarla öne çıktı. Ünlü tekstil markası DeFacto, spor şıklık isteyenler için özel tasarımlara imza attı. Güneşin pozitif etkisinden esinlenen, geniş elbise yelpazesi ve basic tişörtleriyle hem rahat, hem şık olmak isteyen kadınlar için çeşitlilik sunan DeFacto, yaz koleksiyonuna mobil uygulamalar ve internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini duyurdu.