Bu yıl 20 binden fazla düzensiz göçmen botlarla Manş Denizi'ni geçti - Son Dakika
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Bu yıl 20 binden fazla düzensiz göçmen botlarla Manş Denizi'ni geçti

15.08.2022 15:16
Bu yıl 20 binden fazla düzensiz göçmen botlarla Manş Denizi'ni geçti

Bu yıl 20 binden fazla düzensiz göçmenin Fransa'dan küçük botlarla Manş Denizi'ni aşarak İngiltere'ye geçtiği bildirildi.

Bu yıl 20 binden fazla düzensiz göçmenin Fransa'dan küçük botlarla Manş Denizi'ni aşarak İngiltere'ye geçtiği bildirildi.

Yerel basının İngiliz hükümetinin verilerine dayandırdığı haberde, bu yıl Manş Denizi'ni küçük botlarla geçen düzensiz göçmenlerin sayısının 20 bin 17'ye ulaştığı belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde bu sayının 11 bin 300 olduğu, sadece bu ay 3 bin 618 düzensiz göçmenin Fransa'dan küçük botlarla Manş Denizi yoluyla İngiltere'ye geldiği ifade edildi.

Son yıllarda Fransa'dan İngiltere'ye küçük botlarla Manş Denizi'ni aşarak gelen kişilerin sayısındaki ciddi artış göze çarpıyor.

Resmi rakamlara göre, 2018'de Fransa'dan İngiltere'ye Manş Denizi'ni küçük botlarla 299 düzensiz göçmen geçerken, geçen yıl bu sayı 28 bin 526 olmuştu.

İngiltere'de yasa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti.

Temyiz Mahkemesi, 13 Haziran'da göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları da reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapmıştı.

Bu başvurunun ardından İngiltere yönetimi, AİHM'den gelecek sonucu bekleme kararı almıştı.

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Kaynak: AA

Manş Denizi, England, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu yıl 20 binden fazla düzensiz göçmen botlarla Manş Denizi'ni geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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