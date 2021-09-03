Bu yıl 29 Eylül'de başlayacak BASE, 100 sanatçı adayını ağırlayacak - Son Dakika

Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul'da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE, bu yıl beşinci kez 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Tophane-i Amire'de düzenlenecek.

BASE, hazırladığı sergide, Türkiye'deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, cam ve seramik, geleneksel Türk sanatları bölümlerinden yeni mezun sanatçı adaylarının eserlerine yer verecek.

Sergide, 32 üniversiteden 100 yeni mezun sanatçı adayının 114 eseri yer alacak. Bu yılki teması "rezonans" olarak belirlenen BASE, bu yıl Türkiye'nin 42 farklı şehrindeki 75 üniversiteden 1200'e yakın başvuru aldı.

Mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde gençlere destek olmayı, kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmayı amaçlayan BASE, aynı zamanda galeri, koleksiyonerler, sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olma misyonu taşıyor.

Her yıl sanat dünyasından değerli isimlerin yer aldığı çok sesli bir seçici kurula sahip olan BASE'in 2021 yılı başvurularını, Aslı Sümer, Burak Delier, Çağrı Saray, Defne Casaretto, Derya Yücel, Gülçin Aksoy, Memed Erdener, Melek Gençer, Necla Rüzgar, Nermin Kura, Nilüfer Şaşmazer, Oğuz Erten, Orhan Cem Çetin, Sarp Evliyagil, Seçkin Pirim ve Serhat Kiraz değerlendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği BASE, eş zamanlı olarak "base.ist" adresinden de çevrim içi olarak ziyaret edilebilecek.