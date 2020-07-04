Bu yıl 3'üncü düzenlenecek Turna Balığı Yarışmasına ilgi büyük - Son Dakika

Bu yıl 3'üncü düzenlenecek Turna Balığı Yarışmasına ilgi büyük

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü iş birliğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenmek olan Turna Balığı yakalama yarışması farklı illerden yüzlerce balıkçı gelmesi bekleniyor.

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü iş birliğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenmek olan Turna Balığı yakalama yarışması farklı illerden yüzlerce balıkçı gelmesi bekleniyor.

Pelitözü Gölpark'ta düzenlenecek olan yarışma için farklı illerden gelen balıkçılar ile Bilecik'in doğal güzelliklerinin paylaşılması amaçlanıyor. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Çocukların da aileleriyle birlikte katılabileceği etkinliğin kayıt tarihleri 10 Temmuz'a kadar dürecek. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan ve renkli görüntülerin yaşanacağı etkinlikte çocuklar, balık tutma ve kullanılan araçlar hakkında bilgi sahibi olacak. Yarışma sonrası dereceye girenlere ödüllerini vereceği etkinlik 11 ve 12 Temmuz günü, saat 07: 00 ile 11: 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek" dedi. - BİLECİK

Bilecik Merkez, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu yıl 3'üncü düzenlenecek Turna Balığı Yarışmasına ilgi büyük - Son Dakika
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