Keman virtüözü Roby Lakatos, Tekfen Filarmoni ile konser verecek

Bu yıl 30. yılını kutlayan Tekfen Filarmoni, ekim ayında İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek konserlerde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestra, 5 Ekim'de İstanbul Zorlu PSM'de, 6 Ekim'de ise Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara'da sahne alacak.

Konserde topluluğa, Macar keman virtüözü Roby Lakatos ile kanun virtüözü Göksel Baktagir de eşlik edecek.

İzleyiciler, Göksel Baktagir'in kanunuyla Macarların geleneksel çalgısı olan cimbalom ile doğaçlama atışmasına da tanık olacak.

Beethoven'ın Op. 92 La Majör 7. Senfonisi ile başlayacak olan programda, Rimsky Korsakov'un "Yaban Arısının Uçuşu", tangonun ustası Astor Piazzola'dan "Chiquilin de Bachin", film müziği bestecisi Vladimir Cosma'nın "Siyah Ayakkabılı Sarışın" ve Victorio Monti'nin "Csardas" adlı eseri de yorumlanacak.