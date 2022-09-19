Keman virtüözü Roby Lakatos, Tekfen Filarmoni ile konser verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Keman virtüözü Roby Lakatos, Tekfen Filarmoni ile konser verecek

19.09.2022 15:44
Keman virtüözü Roby Lakatos, Tekfen Filarmoni ile konser verecek

Bu yıl 30. yılını kutlayan Tekfen Filarmoni, ekim ayında İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek konserlerde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 30. yılını kutlayan Tekfen Filarmoni, ekim ayında İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek konserlerde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestra, 5 Ekim'de İstanbul Zorlu PSM'de, 6 Ekim'de ise Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara'da sahne alacak.

Konserde topluluğa, Macar keman virtüözü Roby Lakatos ile kanun virtüözü Göksel Baktagir de eşlik edecek.

İzleyiciler, Göksel Baktagir'in kanunuyla Macarların geleneksel çalgısı olan cimbalom ile doğaçlama atışmasına da tanık olacak.

Beethoven'ın Op. 92 La Majör 7. Senfonisi ile başlayacak olan programda, Rimsky Korsakov'un "Yaban Arısının Uçuşu", tangonun ustası Astor Piazzola'dan "Chiquilin de Bachin", film müziği bestecisi Vladimir Cosma'nın "Siyah Ayakkabılı Sarışın" ve Victorio Monti'nin "Csardas" adlı eseri de yorumlanacak.

YORUMLAR
500
Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor
Kaynak: AA

İstanbul, Ankara, 6 Ekim, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keman virtüözü Roby Lakatos, Tekfen Filarmoni ile konser verecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 13:03:36. #1.12#
SON DAKİKA: Keman virtüözü Roby Lakatos, Tekfen Filarmoni ile konser verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement