Bu yıl 537 bin 424 yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu yıl 537 bin 424 yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu - Son Dakika

Bu yıl 537 bin 424 yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı işbirliği neticesinde deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarına devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı işbirliği neticesinde deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarına devam ediyor.

DKMP Genel Müdürlüğü Türkiye'nin taraf olduğu BERN ( Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması) ve BARCELONA ( Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması) Sözleşmeleri kapsamında deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta-İribaş deniz kaplumbağası, Chelonia mydas-Yeşil deniz kaplumbağası) korunması amacına yönelik olarak yaptığı çalışmalarla her yıl binlerce deniz kaplumbağasının denizlere ulaşmasına vesile oluyor.

Türkiye'de 21 adet Önemli Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Kumsalının 14 'ünde düzenli olarak "İzleme, Koruma ve Yuva Tespit" çalışmaları yürütülüyor. 2019 yılı çalışmaları neticesinde 143.7 km sahil şeridimizde 4 bin 491 adet Caretta caretta yuvası ve 3 bin 125 adet Chelonia mydas yuva sayısı tespit edilirken, bu yuvalarda yapılan sayımlarda Caretta caretta türünün 359 bin 280 ve Chelonia mydas türünün ise 312 bin 500 yumurta bıraktığı görüldü.

Bu yumurtalardan 287 bin 424 adet Caretta caretta yavrusu ve 250 bin adet Chelonia mydas yavrusu olmak üzere toplam 537 bin 424 adet yavru sahillerimizden ayrılıp denize kavuştu.

(Neşra Durmaz/İHA)

Bu yıl 537 bin 424 yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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