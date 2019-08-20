"Bu yıl 6 milyar dolar mücevher ihracatı hedefliyoruz"

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kamar, "Bu yıl 6 milyar dolar, 2023 yılı için 12 milyar dolar mücevher ihracatı hedefliyoruz.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kamar, "Bu yıl 6 milyar dolar, 2023 yılı için 12 milyar dolar mücevher ihracatı hedefliyoruz." dedi.

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