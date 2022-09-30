Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde 7-8-9 Ekim'de düzenlenecek festivalde, Pozantı Belediyesi de stant açacak.

Kaynak: AA

Pozantı, Adana, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pozantı Belediyesi, Adana Lezzet Festivali için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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