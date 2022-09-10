Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi

10.09.2022 18:24
Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 12 ülkeden 314 sporcu katıldı.

Turnuvanın final gününde sporcular dereceye girmek için yarıştı. A kategorisinde Meilis Annaberdiev birinci, Saparmyrat Atabayev ikinci, Nderim Saracı üçüncü olurken, B kategorisinde Cihan Kılıç birinci, Alshaeby Boshra ikinci, İsmayil, Gurbanov üçüncü oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katılımıyla dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.

Seçer, gelenekselleşen turnuvayı gelecek yıl da yapmayı umut ettiklerini belirterek,"Bizim için herkes şampiyon ve başarılı. Yarışmacılarımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Satranç İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan da yerli ve yabancı sporcuların turnuvadan memnun kaldığını aktardı.

YORUMLAR
500
Mersin haberleri... 'Terra Madre Anadolu İzmir 2022' Fuarı'nda Mersin Rüzgarı Mersin haberleri... 'Terra Madre Anadolu İzmir 2022' Fuarı'nda Mersin Rüzgarı Mersin haberleri! Mersin Büyükşehir, Deforme Olmuş 300 Km Yol Çizgisini Yeniliyor Mersin haberleri! Mersin Büyükşehir, Deforme Olmuş 300 Km Yol Çizgisini Yeniliyor
Kaynak: AA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:05 Malatya'da vinç faciası! 3 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi de ağır yaralandı
17:45 İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde yaptığı konuşma tepki çekmişti! Tunç Soyer eleştirilere cevap verdi
17:39 Yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri
17:19 AK Partili Mehmet Özhaseki'den enflasyon karşılaştırması: Ekmek 1 lirayken alamıyordunuz
17:06 Erden Timur'un isteyip de Galatasaray'a getiremediği tek futbolcu ortaya çıktı! 2 defa görüşmüş
16:31 Sancaktepe'de "yok artık" dedirten olay! İETT şoförü, engelli vatandaşı otobüse almadı
16:28 Milli basketbolcu Cedi Osman'a tepkiler yükseldi! Sporseverler Burak Yılmaz'ı hatırlattı
16:00 Rusya lideri Putin'i kızdıracak gelişme! Milletvekilleri sebeplerini sıralayıp istifasını istedi
15:59 Uzi ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt veren Aleyna Tilki: Öyle bir şey olmadı
15:39 Ankaragücü maçında kendilerine saldıran taraftarı iten ve ceza alan Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması: Kendimi güvende hissetmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 18:24:52. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement