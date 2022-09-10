Seçer, gelenekselleşen turnuvayı gelecek yıl da yapmayı umut ettiklerini belirterek,"Bizim için herkes şampiyon ve başarılı. Yarışmacılarımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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