BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı Balıkesir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı Balıkesir'de konuştu Açıklaması

14.08.2022 14:17
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı Balıkesir'de konuştu Açıklaması

Bu yıl 62'nci düzenlenen Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri için Balıkesir'e gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, "6'lı masanın ucunda da PKK terör örgütünün uzantısının gölgesi var, kendisi var, fikirleri var, icraatları var. Milletimiz bunu biliyor.

Bu yıl 62'nci düzenlenen Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri için Balıkesir'e gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, "6'lı masanın ucunda da PKK terör örgütünün uzantısının gölgesi var, kendisi var, fikirleri var, icraatları var. Milletimiz bunu biliyor. Kimseyi kandırmasınlar." dedi.

Güreşler öncesi teşkilat üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelen, etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alfatlı, muhalefetin oluşturduğu 6'lı masayı eleştirdi.

Ekrem Alfatlı, "Açık ve net söylüyoruz. Millet İttifakı ortaya koysun PKK'nın uzantısı HDP ile işbirliği yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Milletimiz ona göre karar versin. Milletimiz şunu biliyor ki 6'lı masanın ucunda da PKK terör örgütünün uzantısının gölgesi var, kendisi var, fikirleri var, icraatları var. Milletimiz bunu biliyor. Kimseyi kandırmasınlar. Açık ve net olsunlar milletimiz de ona göre karar versin." dedi.

Mazlumun yanında zalimin karşısında, milletin yanında, Anadolu insanının yanında aç, fakir, yoksul Anadolu insanın yanında tavır aldıklarını ifade eden Alfatlı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Askere giderken sorulan, vergi verirken sorulan, ihtiyaç olduğunda sorulan ancak imkanlar paylaştırılırken ötekileştirilen Anadolu insanının yanındayız. Tarafımız net ve belli. İşte o yüzden Cumhur İttifakının yanındayız. Milli meselelerden dolayı yanındayız. Türkiye'nin iç ve dış, yabancı güçlerinin iç ve dış terör örgütlerinin ve Türkiye'nin yapmış olduğu her doğru hareketin karşısında olanların biz yanında olamayız. Biz milletimizin yanındayız, tarafımız bellidir. İnşallah 2023 seçimlerinde Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı içerisinde hilalli güllü Büyük Birlik Partisi'nin kendi adı ve amblemi ile kendi adaylarıyla Cumhur İttifakı içerisinde seçimlere girecek ve Milletimizin teveccühleri ile inşallah güçlü bir şekilde TBMM'de temsil edilecektir inşallah. Tabi ki karar milletimizin kararıdır. Ama şunu net olarak ifade ediyoruz ki biz asla bölücülerle, vatan hainleriyle, vatan düşmanlarıyla, millet ve memleket düşmanlarıyla beraber olamayız."

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Kaynak: AA

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