Bu Yıl 81 İlde Gündüzlü Bakım Merkezi Açmayı Hedefliyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç
, "Hedefimiz bu yıl 81 ilde gündüzlü bakım merkezi açmak. Bu hedefe ulaşmak için de çalışıyoruz. Kuruluşlarımız eksiklerini tamamlıyor. İnsan kaynağını da biz takviye edince hizmete başlanacak" dedi.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Engelli Bireylere Yönelik Gündüzlü Bakım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Çalıştayı", 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenledi.
Koç, çalıştaydaki konuşmasında, engelliler için yapılan hizmetlerin lütuf ya da yardım olmadığını ifade etti.
"Bu yaptıklarımız engellilerin doğal hakları. Nasıl ki doğuştan insanın yaşam, sağlığa erişim, eğitim, güvenlik gibi hakları var, devlet bu hakları da yerine getirmek için mekanizmalar kurmuş. Engelliler için de aynı. Bu hakları bizim vermemiz, sağlamamız gerekiyor." diyen Koç, engellilerin herhangi kaygı yaşamadan evden çıkabilmesi ve hayatını sürdürebilmesi halinde başarıya ulaşılacağını kaydetti.
Koç, 513 bin engelliye evde bakım hizmeti verildiğini anlatarak, "Bu, 513 bin kişiye bakan bir anne, bir abla, bir baba, bir kardeş demek. Bu 513 bin kişiye baktığımızda çocuk yaş grubundan tutun da ileri yaş grubuna kadar bireyler var. 1 yıldan 40 yıla kadar bakılan bireyler var, yani adanmış hayatlar var." diye konuştu.
Engellisine bakan bireylerin omuzlarındaki yükü hafifletmek gerektiğini belirten Koç, şöyle devam etti:
"Adanmış hayatlara bir nefes olacak uygulamaları hayata geçirmemiz lazım. Bugünkü toplantımızın özü bu. Engelliye vermiş olduğumuz hizmet tek başına yetmez. Ona bakan ailenin de bütüncül anlamda değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor. Gündüzlü yaşam merkezlerini, sayıları hızla artırılarak, içerisindeki modeller de güncellenerek, çeşitlendirilerek bu manada hizmete sunmuş olacağız."
"Kaliteli hizmet vermek çok önemli"
Bakanlığa bağlı 99 yatılı engelsiz yaşam merkezi, 246 özel yatılı bakım merkezi olduğunu bildiren Koç, bu merkezlerde gündüz hizmetin de verilebilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Koç, gündüzlü yaşam merkezlerinde yapılması gerekenlere ilişkin model oluşturulması amacıyla bir araya gelindiğini ifade etti.
Gündüzlü yaşam merkezlerinin misyonu olması gerektiğini anlatan Koç, merkezlerin engelliye bir kazanım sağlaması için çalıştayın yapıldığını belirtti.
Koç, "Hedefimiz bu yıl 81 ilde gündüzlü bakım merkezi açmak. Bu hedefe ulaşmak için de çalışıyoruz. Kuruluşlarımız eksiklerini tamamlıyor. İnsan kaynağını da biz takviye edince hizmete başlanacak. İçindeki hizmetin modellenmesi, çeşitlendirilmesi, takip edilmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi bizim için çok önemli. Burada kaliteli hizmet vermek çok önemli." ifadelerini kullandı.
Sağlık ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının ilgili genel müdürlükleri, Dünya Sağlık Örgütü
, sivil toplum kuruluşları ve 30 ildeki engelli, yaşlı bakım hizmeti merkezlerinden temsilcilerin katıldığı çalıştay, sunum ve değerlendirmelerle yarın sona erecek.