Bu yıl 9 fuarın iptal edildiği Antalya'da pandemi sonrası yüksek hareketlilik beklentisi - Son Dakika

Bu yıl 9 fuarın iptal edildiği Antalya'da pandemi sonrası yüksek hareketlilik beklentisi

Fuarların sağlık kurallarına uygun şekilde sürdürebilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım Anonim Şirketi (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, bu yıl kentte yapılacak 9 fuarın pandemiden dolayı iptal olduğunu söyledi.

Fuarların sağlık kurallarına uygun şekilde sürdürebilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım Anonim Şirketi (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, bu yıl kentte yapılacak 9 fuarın pandemiden dolayı iptal olduğunu söyledi. Bıdı, Antalya'da yapılan fuarların her geçen gün büyüdüğünün altını çizerek, fuarlar açıldığı zaman da ciddi bir hareketlilik beklediklerini kaydetti.

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Kentte ulusal ve uluslararası büyük fuarlara ev sahipliği yapan ANFAŞ, pandemi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, korona virüs pandemisinden dolayı fuarların iptal olduğunu, şuanda da fuar alanlarının faaliyette olmadığını aktardı. Alınacak kararlar doğrultusunda fuar organizasyonları açıldığı zaman önlemlerle faaliyete başlayacaklarını ifade eden Bıdı, "Klima sistemlerimizi de yasanın el verdiği şekliyle değiştirdik, filtreler taktık. Dışarıdan temiz havayı, içerideki kirli havayı da dışarıya atmasını sağlıyor. Maliyeti fazla ama en azından sağlığımız için uygun. Fuara girişe ise dezenfektelerimiz devreye giriyor, kapıda kontroller yapılıyor, hijyen için uygun ilaçlar hazır şekilde ayarlandı. Tüm önlemlerimizi aldık, fuarlarımızın açılmasını bekliyoruz" dedi.


"Şuanda belirsizlik hakim"


ANFAŞ'ın şuanda minumum personelle hizmet verdiğine dikkat çeken Başkan Bıdı, bu yıl yaklaşık 9 fuarın iptal olduğunu ve pandemiden sonra belirsiz bir sürecin içine girdiklerini söyledi. Bıdı, "Almanya Berlin'de fuarların bin kişilik gruplar halinde açılmasına izin verildi. Bizde de bir yönetmelik çıktığı anda fuarlarımızı hemen hazırlayacağız. Ama bunun önceden bizlere bildirilmesi gerekiyor. Örneğin Eylül ayında kahvaltı fuarımız vardı, şuanda belirsiz olduğu için biz onu Ekim'e ertelemeyi düşünüyoruz. Şuanda belirsizlik hakim" diye konuştu.


Fuarlar açıldığı zaman ciddi bir hareketlilik beklediklerini kaydeden Bıdı, "Antalya'da fuarları her geçen gün büyütüyoruz. Katılım şu anda hazır ama izin yok. Biz karar merci değiliz. Karar merci olan yetkililerimiz var, bakanlığımız var. Örneğin Berlin'e bin kişilik kapasiteyle izin verildi. Aynı izin bizde de olsa biz her şekliyle hazırız. Kapıda sayaçlarımız var. Bin kişilik fuar alırsak ona göre ayarlamalar yapacağız. Sırası gelen katılımcılar da fuara girecek. Mesela biz onlara saat vereceğiz, '2 saat içinde çıkmak zorundasınız' diyeceğiz. Bunları ayarlamamız için fuarlarımızın açılması gerekiyor. Dediğim gibi, ANFAŞ'ımızda sağlık kuralları, hijyenik kurallar tam anlamıyla hazır. Korona virüsten önce de klima sistemlerimiz uygundu, virüsten sonra daha da dikkat etmeye başladık" sözlerine ekledi. - ANTALYA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu yıl 9 fuarın iptal edildiği Antalya'da pandemi sonrası yüksek hareketlilik beklentisi - Son Dakika Ekonomi
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