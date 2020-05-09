Bu yıl annelere hediyeler e-ticaret sitelerinden - Son Dakika
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Bu yıl annelere hediyeler e-ticaret sitelerinden

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi alışverişini e-ticaret siteleri üzerinden yapılıyor.

Bu yıl annelere hediyeler e-ticaret sitelerinden, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi alışverişini e-ticaret siteleri üzerinden yapılıyor. Anneler Günü'nde hediye almak isteyenlerin adresi de e-ticaret siteleri oluyor.


Anneler Günü yaklaşırken mevcut karantina sebebiyle herkes e-ticaretten alışverişe yöneliyor. Anneler Günü'ne kısa bir süre kala internette hediye fikirleri ve önerileri araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle haftasonu sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı bu yıl elektronik ortamdan alınacak hediyeler eskisinden daha çok revaçta. Muhafazakar giyimde öncü markalarından biri olan Zühre, e-ticaret sitesi aracılığı ile hediyeleri en kısa sürede adrese gönderdiğini duyurdu.


"Yüzlerce hediye seçeneği, yeni sezonda indirim avantajıyla sunuldu"


İnternet üzerinden yaptıkları satış hakkında bilgi veren Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu, "Anneler Günü'nde annelerimiz ile sevgimizi ve hediyelerimizi paylaşmak gelenekselleşti. Bu yılki mevcut karantinadan dolayı Anneler Günü için mağazalarımızdan da sosyal mesafe kuralları uyarınca alışveriş yapabiliyorlar, bir de bu yıl Anneler Günü sürprizi olarak Zuhre.com.tr'de e-ticaret hizmeti vermeye başladık. Yüzlerce hediye seçeneğini en özenli sunumlarla hazırladık. Anneler Günü'nde, yeni sezonda da geçerli olmak üzere yüzde 15 indirimimiz bulunuyor. Bu özel gün için hayatımızdaki en değerli kişilerin başında gelen Annelerimize küçük bir hediyemiz oldu. Muhafazakar giyimin kaliteden ödün vermeyen, zamansız tasarımlar sunan markası olarak ikili takımlardan çantalara, eşarplardan tuniklere kadar hediye olarak alınabilecek pek çok alternatifi bir arada sunuyoruz" dedi.


Verilen bilgiye göre, anneleri gün içinde koşuşturmasına şık detaylı ikili parçalarla karşılık veren markanın, rahat ve kaliteli ürünleri web adresi üzerinden de satışa sunuldu.Toprak tonlarından pastel renklere kadar pek çok modeli sunan Zühre, annelerin kombinleri ışıltılı, modern ve aksesuarda en şık detaylarla zenginleştiriliyor.


Eşarplarla uyumlu stilin öncülerinden


Annelerin en çok tercih ettiği ürünlerin başında eşarpların geldiği belirtildi. Markanın koleksiyonlarında eşarp tasarımının kumaşla uyumu dikkat çektiği aktarıldı. Verilen bilgiye göre, ister monokrom stile ister de pastel tonlara eşlik edecek eşarplar ile annelere yakışacak kombinler tamamlanabilir. Örtünmeden, boyun aksesuarına ya da çanta süslemeye kadar pek çok alanda şık ve rahat kullanım sunan eşarplar ile kombinlenen şık ve modern kıyafetler ile günün her saatine uygun, uyumlu bir stil ortaya çıkıyor. - İSTANBUL

Anneler Günü, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 01:05 Kaynak: İHA


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