Bu yıl Araştırmada Yenilikler Konferası'nın 10. Yılı

Konferansın 10. Yılında da araştırma ve pazarlama dünyasındaki en sıcak konular ve uzman konuşmacılar, katılımcılarla buluşacak...

Araştırmada Yenilikler Konferansı'nın Bu Yılki Teması "Dayanıklılık/ Resilience"

Dayanıklılık/ Resilience kavramı bilimsel dünyaya 1970'lerin başlarında giriyor ve "Bir sistemin yaşadığı belli bir şoktan sonra kendini yeniden oluşturabilme kapasitesi" olarak tanımlanıyor. Genellikle ekoloji, biyo-çeşitlilik ve iklim değişikliği konularında Dayanıklılık/ Resilience konsepti ve biliminden genişçe bahsediliyor.

Ekonomik Dayanıklılık/ Resilience ise 2009'larda üzerinde çalışılmaya başlanmış bir kavram. World Economic Forum, Dayanıklılık/ Resilience kavramını şöyle tanımlıyor: "Bir ekonominin belli bir şoka dayanma ve bu şoktan sonra çabucak toparlanarak eski büyüme performansına veya daha iyisine dönme kapasitesi."

Dünyada yaşanan ticari gerginlikler, jeopolitik belirsizlikler vb nedenler küresel ekonomide belirsiz bir döneme işaret ederken, ülkemizde de son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar kolay bir dönemin içinde olmadığımızı bize gösteriyor. Dengelenme-Disiplin-Değişim kodları ile hazırlanan 2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde bir dengelenme yılı olacağını düşündüğümüz 2019'un tüm toplum kesimlerinde bir mücadele yılı olacağı görünüyor. Dayanıklılık/ Resilience ise bu belirsiz dönemi başarıya dönüştüren bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.

25 Nisan'da gerçekleştirilecek Araştırmada Yenilikler Konferansı'nda; Araştırma ve Pazarlama dünyasındaki en sıcak konulara Dayanıklılık/ Resilience merceğinden bakılacak. Konferansta; Dayanıklılık/ Resilience 'a ulaşmada katılımcılara ilham verecek araştırma teknikleri/yaklaşımları ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında benzer süreçleri yaşamış ülkelerin deneyimlerini içeren reçeteler, uzman konuşmacılar tarafından paylaşılacak.

Örtük Çağrışımları Test Ederek Sistem 1 Yaklaşımını Araştırmada Kullanmak

Yapay Zeka ile Sosyal Medyayı Kullanarak Etkili İçgörülere Ulaşmak

iDNA ile Online Alışverişçileri Anlamak

Konferansın ikinci bölümünde ise Dayanıklılık/Resilience konusuna sosyolojik ve ekonomik reçetelerle bakılacak:

Toplumu, Yaşam Tarzlarını ve Tutumlarını Daha İyi Tanıyarak Dayanıklılığa Ulaşmak

Ekonomide ve Pazarlamada Dayanıklılık İçin İlham Verici Reçeteler

Araştırmada Yenilikler Konferansı Eğitime Destek Vermeye Devam Ediyor.

Bu yılki konferans katılım ücretlerinin tamamı Balatlı çocukların eğitimine destek olacak. Konferansa katılım Bütün Çocuklar Bizim Derneği'ne yapılacak kişi başı minimum 600.- TL'lik bağışla gerçekleştirilecek. Toplanan bağışlarla, İstanbul Balat'ta yer alan Kırımlı Aslanbey İlkokulu'nda bir Maker Lab* kurulacak ve imkanı olmayan çocukların yaz okuluna katılımları sağlanacak. Yapılacak her bir bağış hem Maker Lab kurulumuna katkıda bulunacak hem de bir çocuğun yaz okuluna katılımını sağlayacak. Hedefimiz en az 100 çocuğun yaz okuluna katılmasını sağlayarak bambaşka deneyimlerle hayata daha umutla bakmalarına katkıda bulunmak...