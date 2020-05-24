Bu yıl bayram şekeri satışları yüzde 30 düştü - Son Dakika

Bu yıl bayram şekeri satışları yüzde 30 düştü

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar, bayram şekeri satışlarında düşüş yaşanmasına sebep oldu.

Bu yıl bayram şekeri satışları yüzde 30 düştü, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar, bayram şekeri satışlarında düşüş yaşanmasına sebep oldu.


Ramazan Bayramında evlerden eksik olmayan bayram çikolatası ve şeker satışları ile ilgili bilgiler veren esnaf Mehmet Akbaş, müşterilerin tedirgin olmaması için gereken önlemleri alarak satış yaptıklarını belirterek, "Fiyatlarda değişiklik olmadı ama süreçten dolayı satışlar yüzde 30 düştü" dedi.


Çikolata fiyatlarının 13 TL'den başlayarak 130 TL'ye kadar değiştiğini söyleyen Mehmet Akbaş, "Satışlarda geçen seneye bakarak düşüş var ama yine de talep görüyor ürünler. Satışlarda bu Ramazan'da yüzde 30'luk bir düşüş yaşadık. Şeker ve çikolata fiyatlarımız da geçen seneye bakarak hemen hemen aynı. Fiyatlarda da 13 TL ile 130 TL'ye kadar çikolata çeşitlerimiz var. Şekerlerin satış fiyatları da şu an için 23 TL olarak satışta. Kısıtlama olduğu için vatandaş biraz tedirgin. Önceki kadar talep yok ama yine de gelenek sürüyor ve vatandaş kendi evine şekeri alıyor. Vatandaşlar fiyatlardan da memnun. Düşük olsa dahi satış yapabildiğimiz için, biz de memnunuz satışlarımızdan. Önlem olarak da, yoğunluk olmayacak şekilde müşterilerimizi alıyoruz ve vatandaşlarımıza da bu konuda duyarlı davrandıkları için çok teşekkür ediyoruz. Herkes gibi biz de bu süreçte önlemimizi alıyoruz ve ürünlerimizi eldivensiz vermiyoruz. Vatandaş bu konularda biraz tedirgin ama biz önlemlerimizi alıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 11:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu yıl bayram şekeri satışları yüzde 30 düştü - Son Dakika

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