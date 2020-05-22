Bu yıl bayramlaşma sosyal medyada - Son Dakika

Pandemi süreci ile hayatımıza giren sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasakları ile bu sene Ramazan Bayramı'na daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir şekilde hazırlandığımızı dile getiren SODİGEM uzmanları, bu süreçte öne çıkan dijital bayram kutlamalarına dikkat çekti.



Korona virüs pandemisi sürecinin, 2020 yılında hem milli hem de dini bayramlarımızı kutlamadaki dijital alışkanlara da yön verdiğini dile getiren Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) uzmanları, özellikle dijital tebrik mesajlarının bu süreçte en çok öne çıkan kutlama şekli olduğunu dile getirdi.



Bayram harçlıkları havale yoluyla gönderiliyor



Bu bayram harçlıkların havale yolu ile yollanacağını ve bazı şirketlerin, gençlerin akrabalarından harçlık isteyebilecekleri mobil uygulamaları dahi kullanıma soktuğunu dile getiren SODİGEM uzmanları, "Bu bayramda el öpmeler ve ikramlar emojiler ile gerçekleşirken, bayramlaşmalar ise video konferans programları aracılığıyla yapılan konuşmalar ve mesajlar ile gerçekleşecek gibi görünüyor. Çocukların bayram ruhunu kaybetmemesi için yapılan bayramlık alışverişleri ise online olarak gerçekleştiriliyor. Bir bayram geleneği olarak bayramın ilk günü bir araya gelen aile bireyleri kalabalık aile fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşmaktaydı. Şimdi ise tüm aile bireyleri bir araya gelemeyeceğinden sosyal medya platformlarında eski bayramlarda çekilen pozları #throwback #neredeoeskibayramlar hashtagleri ile göreceğiz gibi görünüyor" diye konuştu.



Tatil aktivitelerinin yerini ev içi aktivitelerin paylaşımı alacak



SODİGEM uzmanları ayrıca, bayramda 81 ilin birden evde kalacağı haberinin verilmesiyle insanlar 4 gün boyunca evlerinde daha keyifli vakit geçirebilmek adına izleyebilecekleri filmleri, oynayabilecekleri dijital oyunları araştırmaya başladığını belirtti. Uzmanlar ayrıca şunları kaydetti: "Ramazan Bayramı öncesinde bayram temizliğine ve misafirler için yapılan ikram hazırlıklarına ilişkin paylaşımlara sıkça rastlanmaktaydı. Fakat bu bayram bu hazırlık paylaşımlarına pek rastlamayacağız gibi görünüyor. Ailesinden uzakta yaşayan kişiler, bayram tatiline giderken sosyal medyadan yolculuklarına ilişkin paylaşımlar yapmaktaydı. Bu bayram koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında seyahatlere getirilen kısıtlamalar sebebiyle birçok kişi bayramı ailesinden uzakta geçirecek, yolculuk fotoğraflarının yerini video konferans programlarında yapılan görüşmelerin ekran görüntüleri alacak gibi duruyor. Özellikle çalışan bireylerin bayramı tatile giderek değerlendirmesi de yaş almış bireyler tarafından eleştirilen bir durumdu. Bu bayram, tatillerinde de askıya alınması göz önünde bulundurulduğunda sosyal medyadaki tatil aktivitelerinin yerini ev içi aktivitelerin paylaşımı alacak gibi görünüyor." - ESKİŞEHİR