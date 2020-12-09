Türkiye'de bu yıl 541 bin hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanacak - Son Dakika

Türkiye'de bu yıl 541 bin hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanacak

09.12.2020 12:10
Türkiye'de bu yıl 541 bin hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanacak, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, arazi toplulaştırması çalışmaları kapsamında bu yıl sonuna kadar 541 bin hektar alanda daha çalışmaların tamamlanacağını ve toplulaştırılan alanın 4,77 milyon hektara ulaşacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, arazi toplulaştırması çalışmaları kapsamında bu yıl sonuna kadar 541 bin hektar alanda daha çalışmaların tamamlanacağını ve toplulaştırılan alanın 4,77 milyon hektara ulaşacağını bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, Türkiye genelinde yürütülen tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunduğunu belirten Yıldız, 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yıldız, 2018'de 496 bin hektar, 2019'da 619 bin hektar ve bu yıl ekim sonu itibarıyla 425 bin hektar alanda tescil çalışmalarının tamamlandığını aktararak, "Yıl sonu itibarıyla 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacak. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonunda 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanacak. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sulama projelerinin arazi toplulaştırmasına uygun gerçekleştirildiğinde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığını vurgulayan Yıldız, diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleriyle kamulaştırma maliyetlerinin yüzde 90 azaldığına dikkati çekti.

Yıldız, arazi toplulaştırmasıyla parsellerin büyüyüp, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanmasının kolaylaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sayede parsel sayısı azalır, büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkeziyle parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır."

5 ilde yürütülen toplulaştırma çalışmaları

Yıldız, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki 5 ilde yürütülen arazi toplulaştırma çalışmalarının detaylarını da paylaştı.

Aydın'da bu yıl 2 projede toplam 21 bin 900 hektar alanda toplulaştırma ve tarla içi geliştirme faaliyeti yürütüldüğünü aktaran Yıldız, 8 bin 946 hektar alanda çalışmaların tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini, devam eden çalışmalarla 6 bin 556 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yıldız, Denizli'de bu yıl 3 projede toplam 41 bin 963 hektar alanda yürütülen çalışmalarla 6 bin 500 hektar için tapu tescilinin tamamlandığı bilgisini verdi.

Muğla'daki bir projeyle 4 bin 415 hektar alanda arazi toplulaştırması yapıldığını aktaran Yıldız, gelecek yıl sonuna kadar 6 bin 700 hektar alanın toplulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yıldız, söz konusu 3 ilde bu yıl 6 projeyle 19 bin 861 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmalarının tamamlandığını, 2021 sonuna kadar 25 bin 107 hektar alanda da faaliyetlerin tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Ayrıca, Burdur'da bu yıl iki projeyle 18 bin 206 hektar alanda toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütüldüğüne, 2 bin 75 hektar alanda çalışmaların tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kaya, Afyonkarahisar'da da 3 projeyle 9 bin 998 hektar alanda toplulaştırma çalışmaları sonucu tapu tescillerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye'de bu yıl 541 bin hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanacak
Türkiye'de bu yıl 541 bin hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanacak
Türkiye'de bu yıl 541 bin hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanacak
Türkiye'de bu yıl 541 bin hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanacak
Türkiye'de bu yıl 541 bin hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanacak
Türkiye'de bu yıl 541 bin hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanacak

Kaya Yıldız, Burdur, Tarım, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de bu yıl 541 bin hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanacak - Son Dakika


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