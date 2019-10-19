Bu yıl Cumhuriyet coşkusu tüm İSTANBUL'u kuşatacak

Bayram öncesinde kenti bir gelin gibi süsleyecek olan belediye, iz bırakacak Cumhuriyet kutlamalarının ilkini gerçekleştirecek.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçilmesinin ardından bir ilk daha gerçekleşecek.Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kent geneline yayılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen çok yönlü program ile 16 milyon İstanbullu, cumhuriyet değerleri etrafında buluşacak.

KENTİN MEYDANLARI SÜSLENECEK

Kutlamalar öncesinde kentin ana caddeleri ve konser alanları; Türk bayrağı, Atatürk posteri ve İBB flamasından oluşan setler ile süslenecek. Sultanahmet, Üsküdar Sahili, Tuzla, Ümraniye Meydanı, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa, Güngören, Haznedar, Çatalca ve Eyüp'deki konser alanları bayrama yakışır hale getirilecek.

Yine Taksim Meydanı, Saraçhane, Vatan Caddesi, Unkapanı, Dolmabahçe Caddesi, Bağdat Caddesi ve Altunizade (Capitol AVM ve Millet Parkı ) büyük gecenin coşkusuna hazırlanacak. İstiklal Caddesi, Şemsi Paşa Meydanı, Harem, Barbaros Bulvarı, Sultanahmet Meydanı, Vali Konağı Caddesi, Bağdat Caddesi, Saraçhane, Nispetiye Caddesi'nde taklar kurulacak. Ayrıca üst geçitlerden elektrik direklerine, toplu ulaşım araçlarındaki modyo ekranlarına kadar çeşitli açık hava mecraları da büyük kutlamaya uygun şekilde biçimlendirilecek.

KUTLAMALAR 2 GÜN SÜRECEK

Bu yıl bir ilk olacak ve kutlamalar 2 gün sürecek. 28 Ekim'de İBB Saraçhane binasının önünden fener alayı ile başlayacak etkinlikler, gece boyunca Sultanahmet Meydanı'nda devam edecek. Meydandaki programda Şevval Sam, Fahir Atakoğlu, Athena, Eşlik Müzisyenleri, Borusan Filarmoni Orkestrası ve Magma Filarmoni Orkestrası birer konser verecek. Günün anlam ve önemine uygun çeşitli tiyatral gösteriler sahnelenecek.

29 Ekim'de ise kutlamaların merkezi Üsküdar Meydanı olacak. DJ performansı ile başlayacak olan programda gece boyunca mehteran konseri, deniz yüzerinde su, ışık, pyro ve lazer gösterileriyle devam edecek. Sarayburnu açıklarında yapılacak havai fişek gösterisinin ardından sahne alacak İBB Kent Orkestrası geceyi renklendirecek.

Ayrıca Şemsi Paşa Meydanı ve Harem tarafına kurulacak 6 küçük sahnede de gece boyunca Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Pop Müziği konserleri verilecek. Toplam 80 gökyüzü tarayıcısıyla Üsküdar Sahil, Fındıklı Sahil ve Sarayburnu'nda ışıklı gösteri yapılacak. Gösteriler İstanbullular tarafından geniş ölçüde izlenebilecek.

İLÇELERDE BAYRAM KONSERLERİ

Bu yıl ilk defa ilçelerde yapılan konserlerle cumhuriyet coşkusu 16 milyon yurttaş tarafından hissedilebilecek. Tuzla'da Gece Yolcuları, Ümraniye Meydanı'nda Fettah Can, Sancaktepe'de Elif Buse Doğan, Gaziosmanpaşa'da İlhan Şeşen, Güngören-Haznedar'da Resul Dindar, Çatalca'da Cem Bevlevi, Eyüpsultan'da ise Fatih Erkoç sahne alacak.