Son Dakika Haberleri: Bu Yıl Denetim İçin 906 Kez Helikopter Havalandı

Bu Yıl Denetim İçin 906 Kez Helikopter Havalandı

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğünce 2018'de yapılan çalışmalarda, 906 kez havalanan helikopterler, bin 340 saat havada kalarak terör, asayiş ve trafik denetimlerinde görev aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğünce 2018'de yapılan çalışmalarda, 906 kez havalanan helikopterler, bin 340 saat havada kalarak terör, asayiş ve trafik denetimlerinde görev aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü, 2018 yılı içerisinde yapılan uçuşlara ait istatistiki veriler paylaştı.

Bu verilere göre, yapılan terör, asayiş ve trafik uygulamalarında görev için 906 kez havalanan helikopterler, bin 340 saat havada kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:22 Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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