Son Dakika Haberleri: Bu yıl Ege adalarına bayram yoğunluğu azaldı
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Bu yıl Ege adalarına bayram yoğunluğu azaldı

50 dakika önce

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın Ege'deki adalarında 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen Türk tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bu yıl Ege adalarına bayram yoğunluğu azaldı, System.String[]
Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın Ege'deki adalarında 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen Türk tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Geçtiğimiz bayram tatillerine nazaran bu yıl Ayvalık'tan Yunan adalarına yönelik geçişlerde yaklaşık yüzde 25 oranında düşüş yaşandığı öğrenilirken, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla normal günlerle kıyasla Midilli-Ayvalık arasında karşılıklı feribot seferlerindeki hareketlilik ise dikkatlerden kaçmıyor.

Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek isteyen vatandaşların Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde oluşturdukları yüzlerce metre uzunluğundaki kuyruk araç trafiğinin yoğun olduğu Atatürk Caddesine taşarken, Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acentelerinin şimdilik ek seferler düzenlemediği, önümüzdeki günlerdeki talebe göre hareket edecekleri bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan tur operatörlerinden Hakan Dinç ayın 10'una kadar devam edecek bayram tatili süresince Ayvalık-Midilli arasında karşılıklı feribot seferlerinin sürekli olarak gerçekleşeceğini söyledi.

Bu yıl bayram tatili nedeniyle geçmiş bayramlara nazaran biraz düşüşün olduğunu kaydeden Dinç, "Bu yıl bayram tatilinde Ayvalık'tan Midilli'ye yönelik seferlerimizle 4 bin civarında tatilcinin iştirak edeceğini tahmin ediyoruz. Bunların yanı sıra da Midilli Adası'na günü birlik geçişlerle bu sayının artabileceğine inanıyoruz" dedi.

36 yıldan bu yana Ayvalık-Midilli arasında yolcu taşımacılığı yapan bir firmanın sahibi olan Eşref Jale ise "Bu yıl 9 günlük bayram tatili olmasına rağmen Midilli'ye olan talep pek iyi değil. Geçen bayramlara kıyasla bu yılki talep beklediğimiz gibi olmadı. Bunun sebebinin avronun yükselmesinin yanı sıra Yunan konsolosluğunun vize sürelerini kısa tutmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Mesela 2 yıllık vizesi olanların vize sürelerini 1 yıla, 1 yıllık süresi olanları da 4 aya indirmişler. Multi Vizeyi 2 girişli yapmışlar. Yunanistan'ın bu meseleyi halletmesi gerekiyor" diye konuştu. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:06 Kaynak: İHA
Yunanistan, Ayvalık, Ege, Ekonomi
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