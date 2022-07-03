Bu yıl en fazla okul öncesi öğretmeni atanacak - Son Dakika
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Bu yıl en fazla okul öncesi öğretmeni atanacak

03.07.2022 14:48
Bu yıl en fazla okul öncesi öğretmeni atanacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yapacakları 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yapacakları 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Buna göre, en fazla atanacak öğretmen branşı 7 bin 503'le okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, katıldığı bir televizyon programında, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla, 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.


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Kaynak: DHA

Mahmut Özer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu yıl en fazla okul öncesi öğretmeni atanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu yıl en fazla okul öncesi öğretmeni atanacak - Son Dakika
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