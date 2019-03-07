Son Dakika Haberleri: Bu Yıl Euronews Türkçe'nin 8 Mart Haberini Kadınlar Yazıyor

Bu Yıl Euronews Türkçe'nin 8 Mart Haberini Kadınlar Yazıyor

15 dakika önce

Bu yıl euronews Türkçe'nin 8 Mart haberini kadınlar yazıyor.

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Bu yıl euronews Türkçe'nin 8 Mart haberini kadınlar yazıyor. Gün boyu yaşananları, kadın örgütlerinin açıklamalarını ve eylemlerini aktarmaya devam edeceğiz ancak haberi asıl olarak sizlerin #KadınlarNeİster+ etiketi altına yazacaklarınız oluşturacak.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:28 

Dünya
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