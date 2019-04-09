Bu Yıl Hedefimiz 1 Milyon Turist"

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kültür Bakanlığı ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliği ile düzenlenen "Turizm Yatırım Teşvikleri" konulu bilgilendirme toplantısına katıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kültür Bakanlığı ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliği ile düzenlenen "Turizm Yatırım Teşvikleri" konulu bilgilendirme toplantısına katıldı.





TSO'da gerçekleşen toplantıya Vali Ayhan, Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör temsilcileri katıldı.





Toplantıda konuşan Vali Ayhan, "Sivas, turizm potansiyeline hakim olmalı ve el birliği ile hep birlikte ilin turizm potansiyelini yönetmeliyiz." dedi.





15 Nisan'da Turizm Eylem Planı'nı açıklayacaklarını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:



"Sadece sıla turizminden almamız gereken rakamın çok çok gerisindeyiz. Geçen yılki ziyaretçi rakamımız 600 bin civarında. Bu yıl hedefimiz 1 milyon turisttir. Her yıl yeni hedefler koyacağız. Seyahat acentelerine ziyaretler gerçekleştirilip Sivas'ın iyi tanıtımını yapacağız. Gece gündüz kapı kapı gezip, ilimize ziyaretçi gelmesi konusunda çalışma yapacağız. Kente yatırım yapanların ve Sivas için çalışanların yanında olacağız. Paydaşlarımızla iyi bir şekilde senkronize olmamız lazım. Turizm sektöründe ilimize iyi bir şekilde para girişini sağlamaya gayret edeceğiz. Sivas'ın turizmden hak ettiği payı alacağız."



Sivas Kongresi'nin 100. yılında şehirde büyük bir hareketlilik beklediklerini belirten Vali Ayhan, "15 Nisan'da Sivas'ın turizm hedeflerini anlatacağız. Çok özel bir gayret sarf edeceğiz. Çok koşacağız, koşturacağız, hep beraber Sivas'ı merak edilen uğrak nokta yapacağız." ifadelerini kullandı.

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