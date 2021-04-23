Bu yıl ihracatta 'şeftali bereketi' yaşanacak - Son Dakika

Bu yıl ihracatta 'şeftali bereketi' yaşanacak

23.04.2021 09:58
Bu yıl ihracatta 'şeftali bereketi' yaşanacak, System.String[]

EGE Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ihracatta çok önemsedikleri ürünlerden şeftali ve nektarine ciddi talep olduğunu söyleyerek, "Geçen yıl yaklaşık 153 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu yıl 200 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz" dedi.

EGE Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ihracatta çok önemsedikleri ürünlerden şeftali ve nektarine ciddi talep olduğunu söyleyerek, "Geçen yıl yaklaşık 153 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu yıl 200 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz" dedi.

'Uzun yaşam' sembolü olarak bilinen şeftali ile nektarin, Kemalpaşa ilçesindeki bahçelerde yeni sezona hazır hale geldi. Bu yıl hava şartlarından dolayı meyve ağaçlarının geç çiçek açtığını ve sezonun 15-20 gün geç başlayacağını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, ihracat hedeflerini artırdıklarını kaydetti. Hasadın gecikmesiyle sezonun ağustos ayına kadar devam edebileceğini dile getiren Uçak, dünyadaki iklim değişikliğinin herkesi etkilediğini ancak katma değeri yüksek ürünlere sahip olmanın büyük önem taşıdığını söyledi. Sert çekirdekli meyvelerden olan şeftali ve nektarinleri ihracatta çok önemsediklerini anlatan Uçak, "Bu meyvelere ciddi anlamda talep oluyor. Geçen yıl da ihracatımız iyiydi. Yaklaşık 153 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İnşallah bu yıl ihracatımızı 200 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Üreticilerimiz ve emeği geçen ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ciddi emek sarf ediyorlar. Bahçe sahipleri aileleri ile beraber arazide bir yandan çift sürüyor bir yandan ilaç atıyor bir yandan ise ağaçların bakıma ihtiyacı olup olmadığını denetliyor. Birkaç gün sonra damlamalardan su verilecek bu meyvelere" dedi.

İHRACATIN YÜZDE 70'İ RUSYA'YAÜrün kalitesinin pazarda önemli avantaj sağladığını kaydeden Başkan Uçak, kaliteli meyvenin yurt dışına satışının daha kolay olduğuna dikkat çekti. Üreticilerin alın terinin karşılığını alabilmesi için kalitenin önemini anlatan Uçak, şeftali ihracatının yüzde 70'inin Rusya'ya yapıldığını belirtti. Alternatif pazar arayışı içinde olduklarını da dile getiren Uçak, "Meyve ve sebzede en çok ihracatı Rusya'ya yapıyoruz. Rusya'nın yanında Ukrayna, Romanya, Polonya'ya da ürün gönderiyoruz; ancak pazar payının yüzde 70'i Rusya'ya ait. Kiraz geçen yılın şampiyonu olarak en çok ihracat yaptığımız ürün oldu. Yaş sebze mamullerinden turşuda da rekor kırdık. Umuyorum ki ihracatçılarımızın emekleri de boşa gitmesin. Ülkemize bol bol döviz kazandıralım. Üstü açık bir fabrika olarak nitelendirdiğimiz tarımda istihdam oldukça fazla. Hava şartları da iyi giderse kalite de fiyatlar da beklentimizi karşılar" diye konuştu. TARIM ÜRÜNLERİ ÇEŞİTLENİYORPandemi döneminde dünya genelinde sağlıklı gıdaya yönelimin arttığını ve Türk meyve ile sebzelerine talebin yükseldiğini vurgulayan Hayrettin Uçak, yaş meyve- sebze ve mamullerinde 2020 yılının Mart ayından itibaren yüzde 20-25'lik ihracat artışı yaşandığını açıkladı. Uçak, "Pandemi dünyayı saran bir hastalık ve birçok ülke üretim yapamadı. Eksiklerini Türkiye'den karşılamaya çalıştılar. Ülkemizden ciddi ihracat gerçekleşti. Her yıl bu oran umarım daha da artar. Çünkü alternatif pazar arayışı içindeyiz. Girmediğimiz pazarlara girmeye çalışıyoruz. Tarım ürünlerini çeşitlendirip egzotik meyveler de yapmaya başladık. Muzun ciddi üretimi oldu. Devletin desteğiyle üreticiler hibe alıyor. Muz, kivi ve avokadoda ciddi ekim var. Önümüzdeki yıllarda ithal ettiğimiz ürünleri tam tersine ihracata göndermeyi düşünüyoruz" dedi. İHRACAT RAKAMLARINDA 54 YILIN REKORUEge Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği olarak geçen yıl ihracat rakamlarında 54 yılın rekorunu da kırdıklarını vurgulayan Hayrettin Uçak, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini, hedefin 1 milyar 200 milyon doların üzerine çıkmak olduğunu kaydetti.

İklim değişiklikleri nedeniyle rekoltenin azaldığını anlatan üreticilerden Mücahit Sebzeci ise "Geçen yılki rekolteye göre bu yıl daha düşük. Geçen yıl fiyatlar iyiydi. Bu yıl da öyle olmasını umuyoruz. İklime bağlı sıkıntılar oldu. Çiçek üzerinde birkaç kez kırağı oldu. Ağaçların kimi uyandı kimi uyanmadı. Bölge bölge ağaçların randımanında değişiklik var. Geçen yıl gibi olmayacak verim" diye konuştu.


Bu yıl ihracatta 'şeftali bereketi' yaşanacak
Bu yıl ihracatta 'şeftali bereketi' yaşanacak
Bu yıl ihracatta 'şeftali bereketi' yaşanacak
Bu yıl ihracatta 'şeftali bereketi' yaşanacak
Bu yıl ihracatta 'şeftali bereketi' yaşanacak
Bu yıl ihracatta 'şeftali bereketi' yaşanacak
Bu yıl ihracatta 'şeftali bereketi' yaşanacak
Bu yıl ihracatta 'şeftali bereketi' yaşanacak
Bu yıl ihracatta 'şeftali bereketi' yaşanacak
Bu yıl ihracatta 'şeftali bereketi' yaşanacak
Bu yıl ihracatta 'şeftali bereketi' yaşanacak

İhracat, Rusya, Uçak, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bu yıl ihracatta 'şeftali bereketi' yaşanacak - Son Dakika


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