Son Dakika Haberleri: Bu Yıl İki Nobel Edebiyat Ödülü Verilecek

Bu Yıl İki Nobel Edebiyat Ödülü Verilecek

1 saat önce

İsveç Akademisi, ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ile birlikte verileceğini bildirdi.

Bu Yıl İki Nobel Edebiyat Ödülü Verilecek, System.String[]
İsveç Akademisi, ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ile birlikte verileceğini bildirdi.

Akademiden yapılan açıklamada, 2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yıl birlikte verileceği belirtildi.

Akademi üyesi Jean-Claude Arnault hakkında taciz iddiaları ortaya atılmış ve jüriden bazı üyeler istifa etmişti.

Akademi, bu skandalın ardından 2018'deki Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesini ertelemişti.

Soruşturma sonunda Arnault, 2011'de Stockholm'de bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle suçlu bulunarak 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:29 Kaynak: AA

İsveç, Kültür Sanat
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