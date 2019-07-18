Son Dakika Haberleri: Bu yıl ikinci kez "Theotokia" etkinliği gerçekleşiyor
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Bu yıl ikinci kez "Theotokia" etkinliği gerçekleşiyor

1 saat önce

Yeniköy'ün en eski kurumlarından biri olan 180 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı bu yıl ikinci kez "Theotokia" etkinliğini gerçekleştiriyor.

Bu yıl ikinci kez

Kuruluş amacı ibadet, eğitim, filantropik ve sosyal konular olan vakfın, son on yılda kültürel ve sanatsal faaliyetlere de yer veriyor. Vakıf bu etkinliklerle kilise takvimine göre Panayia'nın ( Meryem Ana) anıldığı Ağustos ayında ''Theotokia'' adı altında bir dizi faaliyetleri gerçekleştirerek "mahalle kültürünü" geliştirmeyi ve pekiştirmeyi amaçlıyor.

Bu yılda ikinci kez düzenlenecek Thetokia etkinliği çerçevesinde Yeniköy Panayia Kilisesi avlusunda müzik, kitap tanıtımı, şiir söyleşileri, sergi ve sohbet buluşmaları gerçekleşecek.

Vakıf, düzenlediği Theotokia etkinliğiyle İstanbul'un geleneksel çok kültürlülük medeniyeti ortamında kültürel etkileşimi, mirası, değişimi ve zenginliğini birlikte yaşamayı ve geliştirmeyi amaçlıyor.

PROGRAM

28 Temmuz Tanıtım Atölyesi saat 19.30 Discovering Yeniköy

04 Ağustos Kitap Tanıtımı saat 19.30 Mermer Adası: Marmara Adası Seyahatleri Dr. İoannis Papachristou

22 Ağustos Konser saat 19.30 İstanbul'un Şarkıları İstos Korosu

25 Ağustos Konser saat 19.30 Nikos Kourkoulis

01 Eylül Kitap Tanıtımı 19.30 Bizas'tan Tanzimat'a: Skarlatos Bizantios'un Constantinople'ü (1851)

Meryem Ana, Yeniköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:51 Kaynak: Bültenler
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