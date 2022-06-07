Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu - Son Dakika
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Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu

07.06.2022 21:23
Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu

Uluslararası Elmas Ödül Töreni iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasından katılımla sahiplerini buldu. Gala gecesinin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Yavuz Seçkin üstlenirken, görkemli törende birbirinden değerli isimler ödüllerini aldı.

Geçtiğimiz yıl muhteşem bir organizasyonla büyük yankı uyandıran, Ratel Medya ve Luna Medya ortak organizatörlüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Uluslararası Elmas Ödül Töreni iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasını bir araya getirerek yine muhteşem bir geceye sahne oldu. 6 Haziran Pazartesi akşamı Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen muhteşem gala gecesinin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Yavuz Seçkin yaptı.

2. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Burcu Esmersoy ve Yavuz Seçkin'in eğlenceli sunumlarıyla Üç Kız Kardeş dizi oyuncuları, Hakan Ural, Nur Tuğba Algül, Hülya Sepken, İlker İnanoğlu, Emre Karayel, Zuhal Topal, Ebru Cündübeyoğlu, İclal Aydın, Çiğdem Günal, Onur Büyüktopçu, Murat Serezli, Ferdi Sancar, Sergen Deveci, Merve Dinçkol, Nursel Ergin ve Esin Övet gibi başarılı isimler ve sektöre yön veren başarılı markalar ödüllerine kavuştu.

2. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu

DEMET VE ÖYKÜ KONSER VERDİ

Türkiye ve uluslararası alanda başarıya ulaşmış isimlerin ödül aldığı gecede Demet Akalın veÖykü Gürman konserleriyle davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Yılın en iyilerinin ödül aldığı 2. Uluslararası Elmas Ödül Töreni'nde, ödüllerini alan başarılı isimler başarılı sunucu Ezgi Aşık'a kırmızı halı röportajlarıyla yıl boyu yaptıkları çalışmaları ve kendi alanlarına katkılarını anlattı.

2. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu

GECEDE ÖDÜL ALAN YAPIMLAR

  • Üç Kız Kardeş - Yılın Dizisi
  • D Magazin- Yılın Magazin Programı
  • Gelinim Mutfakta - Yılın Yarışma Programı
  • İclal Aydın - Yılın Kitap Yazarı
  • Türker İnanoğlu - Dizi Yapımcısı Ödülü
  • Erkek Aklı Oksimoron - Yılın Tek Kişilik Tiyatro Oyunu
  • Neler Oluyor Hayatta - Yılın Aktüel Haber Programı
  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz - Yılın Yemek ve Yarışma Programı
  • Onur Büyüktopçu - TV Program Sunucusu Ödülü
  • Ebru Cündübeyoğlu - Yılın Kadın Tiyatro Oyuncusu
2. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu
2. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu
2. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu
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Burcu Esmersoy, Üç Kız Kardeş, Yavuz Seçkin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu - Son Dakika
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