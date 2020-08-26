Bu yıl kavanoz kapağında sıkıntı yok - Son Dakika

İZMİT'te 2019'da yaşanan kavanoz kapağı sıkıntısının ardından bu yıl esnaf, konserve dönemine hazırlanarak başladı. Önceki yıl üreticilerin az üretim yapmasından kaynaklanan bir sorun yaşandığını söyleyen esnaf, bu sene aynı sorunun olmayacağını belirtti.

İzmit'te 2019 yılında sebze fiyatlarının bir anda düşmesi nedeniyle kışlık konserve hazırlıklarına ağırlık verildi. Bu duruma hazırlıksız yakalanan kavanoz kapağı üreticileri de talebe yetişemeyince ilçede kavanoz kapağı sıkıntısı yaşandı. Esnaf dükkanlarının kapısına 'Kavanoz kapağı kalmamıştır' yazıları asarken, bazı dükkanlarda ise tek kapak bulunmadığı için kapaklı kavanozlar satılmaya başlandı. Bu yıl konserve hazırlıkları kapsamında hem üreticiler hem de kendilerinin iyi hazırlandığını söyleyen İzmit esnafı, halkın istediği zaman istediği adette kavanoz ve kavanoz kapağı bulabileceğini belirtti.

'İŞİ KARABORSA OLAYINA SOKANLAR VARDI'İzmit'te 1975 yılından beri esnaflık yapan Ömer Ayaz , "Bu sene durum iyi. Kapak kıtlığıyla alakalı herhangi bir şey yok. Ama yine de istediğimiz ölçüde veya istediğimiz kalitede kapak çok fazla bulamıyoruz. Aradığımızda bir şeyler buluyoruz Allah'a şükür. Geçen sene bayağı kıttı. Bu sene, geçen seneye göre çok iyi. Karaborsa olayına sokanlar vardı. Geçen sene fiyat fırlamıştı. Bu sene o kadar bir artış yok ama kuruş ama 1 TL de olsa fiyat yükselecek. Fiyatta azıcık bir yükselme var ama o kadar da etkili değil. Kalitede yükselme yok. Kalite her zaman iyi. Ürün bulma konusunda geçen seneki gibi sorun yaşamıyoruz. En azından fırsatçılık yok. Vatandaş istediği zaman kavanoz kapağı bulabiliyor. Bu sene herhangi bir sıkıntı olmuyor. Biz 1 koli istiyorsak yarım koli buluyoruz. Yarın 3 koli istiyoruz, 1 koli buluyoruz. Ama vatandaşın istediğini bir şekilde temin ediyoruz" dedi.'GEÇEN SENE AZ ÜRETİM OLUNCA SIKINTI ÇIKTI'Geçen yıl üreticiler az üretim yaptığı için sıkıntı yaşandığını söyleyen Bülent Çiftçi , "Bu sene hem üretici hem de tüketici olarak işimizi daha güzel yaptık. Üreticiler bu sene daha çok ürün yaptı. Biz de geçen sene yaşadığımız sıkıntıları bu sene tekrar yaşamamak için hem stoklu aldık hem adetli aldık. Bu sene, geçen seneye göre daha ucuz satıyoruz. İnsanların bu sene hiçbir sıkıntısı yok. Ne zaman isterlerse istedikleri adet kadar alabilirler. Bu sene sıkıntımız yok. Geçen sene üreticiler malzemeleri biraz daha kıt yaptı. Bir önceki sene mal ellerinde kalmıştı. O yüzden az üretim olunca sıkıntı çıktı. Bu sene öyle bir sıkıntı yok" diye konuştu.

Geçen yıl yaşanan sıkıntı nedeniyle kavanoz kapaklarının adedi, 2 ile 4 TL arasında satılırken bu sene ise 50 kuruşa satılıyor.