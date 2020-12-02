Bu yıl online düzenlenen "Eurasia Airshow 2020" başladı - Son Dakika

Bu yıl online düzenlenen "Eurasia Airshow 2020" başladı

02.12.2020 19:19
Bu yıl online düzenlenen

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Havacılık sektörü salgın nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Havacılık sektörü salgın nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Hızlı reaksiyon, esneklik ve verimlilik yeni dönemde hayatta kalmanın ve başarının anahtarı olacak." dedi.

Bu yıl pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen Eurasia Airshow 2020, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Törende konuşan Aycı, fuarın tüm dünyadan havacılıkla ilgili birçok profesyoneli bir araya getiren önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu yıl Kovid-19 nedeniyle online olarak düzenlediğimiz fuarı umarım seneye her zamanki yerinde dünyaca ünlü turist destinasyonu Antalya'da düzenleyebiliriz. Pandeminin uçuşlara talebi düşürmesi sektörü ciddi etkiledi. Birçok havayolu şirketi uçuş takvimlerini yeniden düzenlemek ve çalışanlarını işten çıkarmak durumunda kaldı. Havacılık sektörü salgın nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Hızlı reaksiyon, esneklik ve verimlilik yeni dönemde hayatta kalmanın ve başarının anahtarı olacak."

Havacılık sektörünün yeniden tanımlanma çağında olduğunu belirten Aycı, hem karada hem de havadaki prosedür ve uygulamalarda dramatik değişikliklerin yaşandığını söyledi.

THY'nin de birçok zorlukla karşılaştığını anımsatan Aycı, "Bizim için en büyük endişe misafirlerimizi bizimle geçirdikleri süre boyunca sağlıklı, güvenli ve emniyetli tutmanın yollarını bulmaktı. Bu nedenle, tüm müşteri temas noktalarımızda hava yolculuğu deneyimini daha akıcı ve temassız hale getirmek için en son önlemleri aldık ve mevcut teknolojik çözümleri yoğun bir şekilde kullandık." diye konuştu.

Havacılıkta özellikle son yirmi yılda ayak uydurma, sürekli gelişme ve ilerleme için en iyisini yapmaya gayret ettiklerini belirten Aycı, "Türkiye uçak filosunu üç katına çıkardı. Şu anda 546 uçakla çalışıyoruz ve koltuk kapasitemizi bu sürede dört katına çıkardık. Taşıdığımız yolcu sayısı da neredeyse yedi kat büyüdü." şeklinde konuştu.

Bu yeni havacılık çağında güçlü konumlarını artırmaya devam edeceklerini aktaran Aycı, "İstanbul merkezimizde, Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa arasında bağlantı sağlayan 364 modern uçaktan oluşan dünyanın en büyük 10. filosu ile faaliyet gösteriyoruz, 13 iştirakimiz dahil olmak üzere 60 binden fazla kişiden oluşan bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Aycı, THY'nin kargo kolu olan Turkish Cargo'nun salgın sırasında üstün başarı gösterdiğini vurgulayarak, "2020'nin ikinci çeyreği, neredeyse tüm hava trafiğinin durduğu bir zaman oldu. Turkish Cargo ise herhangi bir kesinti olmadan faaliyetini sürdürdü ve ilaçları, maskeleri ve tıbbi ekipmanları dünyanın dört bir yanına taşıdı." diye konuştu.

Fuarın yeni ortaklıklar kurulması ve sektörün ilerlemesine katkıda bulunacağını belirten Aycı, katılımcılar için fuarın bölgesel ve küresel düzeyde daha fazla iş birliğinde çok önemli bir rol oynayacağına dile getirdi.

"Bu zor dönemde böyle fuarların gerçekleştirilmesi çok önemli"

İngiltere Savunma ve Güvenlik İhracatları Uluslararası Ticaret Departmanı Yöneticisi Mark Goldsack ise pandemi koşullarında bu tarz etkinliklerin yapılmasının zorluğunun yanında hayati önem taşıdığına işaret ederek, "Bu zor dönemde yapılan fuar, iş birliklerini, dostlukları ve ilişkileri geliştirmede ve global ölçekte içinde bulunduğumuz durumu anlama açısından çok önemli. Türkiye ile havacılık ve savunma alanlarında birçok konuda iş birliği içinde olmaktan da ayrıca memnunuz." diye konuştu.

Goldsack, fuar süresince gerçekleştirilecek etkinlikleri ve görüşmeler neticesinde yapılacak iş birliklerini dört gözle beklediklerini ifade etti.

Küresel tedarik zincirinin herkes için bugünlerde öncelikli konu olduğuna değinen Goldsack, bunu güvende tutabilmenin ve karşılaşılan tehditlere rağmen sürdürebilmenin önemine dikkati çekti. Goldsack, pandemi nedeniyle karşılaşılan engellere karşı çözüm bulabilmek için gerçekleştirilecek görüşmelerin çok faydalı olacağını da sözlerine ekledi.

Bangladeş Hava Kurmay Başkanı Hava Şefi Mareşal Masihuzzaman Serniabat da fuara katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, önümüzdeki günlerin birçok zorluklar getirse de Kovid-19'un insanlığa nasıl çevre dostu olunması gerektiğini öğrettiğini söyledi.

Serniabat, Türkiye'nin bu süreçte yaptığı yardımları yakından takip ettiklerini vurgulayarak teşekkürlerini iletirken, geliştirilecek iş birliklerinin özellikle pandemi gibi zor günlerin atlatılmasında fayda sağlayacağını dile getirdi.

Türk Hava Yolları, Yönetim Kurulu, Havacılık, Eurasia, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bu yıl online düzenlenen 'Eurasia Airshow 2020' başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi Galatasaray, Bursasporlu Ali Akman'la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil ayakta mutluluk pozu verdi Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Sputnik V aşısının fiyatı 10 dolar olarak belirlendi! Aşı 2021'de diğer ülkelere de dağıtılacak Sputnik V aşısının fiyatı 10 dolar olarak belirlendi! Aşı 2021'de diğer ülkelere de dağıtılacak         
19:06
Abla-kardeş aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Abla-kardeş aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:39
Son Dakika! Bakan Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına yanıt: Böyle bir girişim söz konusu değildir Son Dakika! Bakan Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına yanıt: Böyle bir girişim söz konusu değildir         
17:37
Rus lider Putin emir verdi: Rusya'da aşı uygulaması başlıyor Rus lider Putin emir verdi: Rusya'da aşı uygulaması başlıyor         
17:04
12 yıl önce motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı 12 yıl önce motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
16:11
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldırıya uğrayan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldırıya uğrayan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı         
14:28
Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi         
14:18
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı         
11:27
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 19:41:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu yıl online düzenlenen "Eurasia Airshow 2020" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei