İspanya'nın Valencia bölgesinde 10 bin hektardan fazla alan yandı

Bu yıl orman yangınlarından en çok etkilenen Avrupa ülkesi İspanya'da farklı noktalarda orman yangınları sürüyor. Valecia özerk bölgesinde 10 bin hektardan fazla alan küle dönerken, Bejis'te 4 kasaba ve bir kamp alanı tahliye edildi. Les Useres mevkiindeki yangında ise itfaiyecilerin alevlerle zorlu anları kameraya yansıdı.

Avrupa ülkelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. İspanya'nın Valencia özerk bölgesindeki Castellon'a bağlı Alto Palancia'da yer alan Bejis'te geçtiğimiz günlerde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin kontrol altına alınmaması nedeniyle 4 kasaba ve Los Cloticos kamp alanı tahliye edildi. Şu ana kadar kaç hektar alanın yandığına dair bilgi paylaşılmadı.

İTFAİYECİLERİN ALEVLERLE ZORLU MÜCADELESİ KAMERADA

Valencia'nın Les Useres mevkiindeki orman yangınına ise 150'den fazla personelle müdahale ediliyor. Rüzgarın şiddeti çalışmaları güçleştirirken, itfaiye ekibinin alevlere müdahalede yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı. Yangında 800 hektar alanın yandığı öğrenildi.

VALL D'EBO'DA 9 BİN 500 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Yine Valencia bölgesinde Alicante'ye bağlı Vall d'Ebo belediyesindeki orman yangınında da şu ana kadar yaklaşık 9 bin 500 hektar alan küle döndü. 12 yerleşim yerinden binden fazla kişi tahliye edildi. Vall d'Ebo ve Pego belediyelerini birbirine bağlayan CV-712 yolu alevler nedeniyle trafiğe kapatıldı.

ARAGON'DA 6 BİN 500 HEKTAR ALAN YANDI

İspanya'ya bağlı Aragon özerk bölgesin merkezi Zaragoza'nın 70 kilometre batısındaki Anon de Moncayo ilçesinde 13 Ağustos'ta başlayan orman yangını da sürüyor. Rüzgarın hızla yön değiştirerek yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı ifade edilirken, 8 yerleşim yerindeki yaklaşık bin kişi evlerinden tahliye edildi. 300 itfaiyeciyle müdahale edilen yangında 6 bin 500 hektar alan kül oldu.

İSPANYA'DA BU YIL 260 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN KÜLE DÖNDÜ

Avrupa Birliğinin uydu izleme sistemi Copernicus'a göre İspanya'da bu yıl çıkan yangınlar, 260 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) ise İspanya'nın bu yıl orman yangınlarından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olduğunu belirtti.

(İHA)