Bu yıl Rotterdam'da düzenlenmesi planlanan 2020 Eurovision şarkı yarışması korona virüs nedeniyle... - Son Dakika

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Bu yıl Rotterdam'da düzenlenmesi planlanan 2020 Eurovision şarkı yarışması korona virüs nedeniyle...
6 saat önce
Bu yıl Rotterdam'da düzenlenmesi planlanan 2020 Eurovision şarkı yarışması korona virüs nedeniyle iptal edildi.
Bu yıl Rotterdam'da düzenlenmesi planlanan 2020 Eurovision şarkı yarışması korona virüs nedeniyle iptal edildi. - ROTERDAM
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:45 Kaynak: İHA
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