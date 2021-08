Bu yıl saç renginde moda kahve tonları

Londra'da Hairbysam markasının kurucusu Samet Zili 2021 trendlerini modanın kalbinde takip etmek için kuaförler Londra'ya geldiğini belirterek, bu sene için doğal kahve tonlarının revaçta olduğunu söyledi.

Ünlü Saç tasarımcısı Samet Zili, Londra'da ve Avrupa'daki moda etkinliklerinin saçlarda kahve renginin ön plana çıktığını belirterek, "Kahve tonlarındaki balyaj, 2021 yaz aylarının en popüler işlemlerinden biri olmaya aday. Saça verdiği doğal parlaklık her zaman kadınların gözdesi olmayı başarıyor. Londra ve Avrupa'daki birçok moda etkinliğinde doğal kahve tonlarının kullanıldığını söyleyebilirim" dedi.

Hairbysam: "Saç stili olarak ise bu yaz düz ve dalgalı modelleri ön planda olacak"

Zili, "Saç stili olarak ise bu yaz düz ve dalgalı modelleri ön planda olacak. Ayrıca, arkaya salınmış, bağlı saç modellerini de sıklıkla görmek mümkün. Saçlarda doğallık ilk tercih ama şıklığı, estetikliği artırmak için kişiye özel aksesuar kullanımları tercih ediliyor. Kişinin; ten rengi, boyu, karakteri ve duruşuna göre aksesuarlar çeşitlendirilebilir. Düğün, nişan, davet, özel yemek ve farklı etkinliklere katılacak kadınlar için kullanılacak aksesuar çeşidi de artırılabilir" dedi.

Doğal saçlar her dönem etkisini koruyor

İnstagram üzerinden takipçileri ile paylaştığı özel saç tasarımı ve saç boyama işlemleri de yoğun ilgi gören Samet Zili, "Her dönemin ayrı bir havası olsa da doğal saçlar popülaritesini pek kaybetmiyor. Sarı saç rengi, hemen her dönemde karşımıza çıkıyor. Trendi pek kaybetmese de bu dönem kahve tonlarını tercih etmek yerinde olacaktır. Doğallığı ön planda tutmak için karamel tonlarda balyajlar tercih edilebilir. Hem 2021 trendine uygun olacak hem de saçların her daim canlı ve parlak görünmesini sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Yüz şeklini ince göstermek isteyenler için

Zili, yüzünü ince göstermek isteyenlere de tavsiyelerde bulunarak, "Yüz şeklini ince göstermek isteyenler için ortadan ayrım model yerine ekstrem ayrım tercih edilebilir. Davetlerde sırt dekoltesini ön planda tutmak isteyenler için hem asil hem de pratik model olan ensede topuz iyi bir seçenek olacaktır. Minimal at kuyruk modeli de karşılaştığımız saç stilleri arasında yerini aldı. Günlük yaşamda kullanıldığı gibi özel etkinliklerde de sıklıkla tercih ediliyor. 2021 trendlerini uygularken müşterilerimizin; yaşam tarzları, giyinişleri, kıyafet tercihleri ve diğer bütün karakteristik özelliklerini dikkate alıyoruz. Kadınlar, bu yaz katılacakları bütün etkinliklerde saç stilleri ve renkleri ile dikkat çekmeyi başaracaklar" diye konuştu. - İSTANBUL