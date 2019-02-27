Bu yıl sektörün 5 yıldızı olacak
1 saat önce
Doğan Sigorta Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Gür, Türkiye'nin yerel sermayeli ilk 3 brokerından biri olmak istediklerini söyledi.
Doğan Sigorta
Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Gür
, Türkiye
'nin yerel sermayeli ilk 3 brokerından biri olmak istediklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:00
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