Son Dakika Haberleri: Bu yıl sektörün 5 yıldızı olacak

Bu yıl sektörün 5 yıldızı olacak

1 saat önce

Doğan Sigorta Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Gür, Türkiye'nin yerel sermayeli ilk 3 brokerından biri olmak istediklerini söyledi.

Bu yıl sektörün 5 yıldızı olacak, System.String[]
Doğan Sigorta Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Gür, Türkiye'nin yerel sermayeli ilk 3 brokerından biri olmak istediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:00 

Türkiye, Gür, Sigorta, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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