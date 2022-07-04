Bu yıl toprağa verilecek Srebrenitsa kurbanlarının mezarları hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bu yıl toprağa verilecek Srebrenitsa kurbanlarının mezarları hazırlanıyor

04.07.2022 14:15
Bu yıl toprağa verilecek Srebrenitsa kurbanlarının mezarları hazırlanıyor

Srebrenitsa soykırımının 27. yılında Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek kimliği belirlenen 50 kişinin mezarları kazılarak defin için hazır hale getiriliyor.

Srebrenitsa soykırımının 27. yılında Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek kimliği belirlenen 50 kişinin mezarları kazılarak defin için hazır hale getiriliyor.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerinde toprağa verilecek 50 kurbanın defin işlemleri için hazırlıklar devam ediyor.

Visoko Şehir Mezarlığı Müdür Yardımcısı Kenan Karavdic, yaptığı açıklamada, mezarların kazılmaya başlandığını ve bu yıl 50 kurbanın toprağa verileceğini kaydetti.

Karavdic, cenazeleri taşıyan konvoyun 8 Temmuz'da Visoko şehrinden Potoçari Anıt Mezarlığı'na doğru yola çıkacağını söyledi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi Son dakika haberleri: 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi Ağabeyinin kazara vurduğu Emirhan, toprağa verildi Ağabeyinin kazara vurduğu Emirhan, toprağa verildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu yıl toprağa verilecek Srebrenitsa kurbanlarının mezarları hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:13 Kadıköy metrosunda "alkol" tartışması kavgaya dönüştü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
14:08 Maçta adına tezahürat yapılmayınca "Hepsini öldüreceğim" sözleriyle 239 yıl hapsi istenen Nuri Ergin'den şaşırtan itiraf!
14:07 Marmaris'te bir anda denizde beliren köpekbalığı korku yarattı! Vatandaşlar kafasına paspasla vurarak bölgeden uzaklaştırdı
14:07 Yasaklı ırkın saldırısına uğrayan atı ölümden dönmüştü, gelen hediye ile çok mutlu oldu!
13:59 Voleybolcu güzel Zehra Güneş'ten sevgilisiyle romantik tatil pozu: Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı
13:56 Çinli yoga eğitmeni kaldığı otelde 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü! Genç eğitmenin eski sevgilisi tutuklandı
13:43 Ümit Özdağ'ın "Yüzde 99 değil yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu
13:21 Bursa'da 5 gündür haber alınamayan ve kayıp ilanlarıyla aranan 16 yaşındaki Merve, parkta otururken bulundu
12:54 Dünya şaşkına döndü! Felçli adam, beynine makine bağlanınca imkansızı gerçekleştirdi
12:44 Trabzonsporlu gençlerin tokat oyunu! Son kalan kişi yüz ifadesiyle güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 14:24:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bu yıl toprağa verilecek Srebrenitsa kurbanlarının mezarları hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement