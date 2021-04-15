Bu yıl "Turizmde Sanat Var" teması işlenecek - Son Dakika

Bu yıl "Turizmde Sanat Var" teması işlenecek

15.04.2021 14:49
Bu yıl

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Turizm Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ve bu yıl 45'incisi düzenlenen Dünya Turizm Haftası nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bir dizi etkinlik düzenliyor. Kutlama etkinliklerinin başlangıcı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Akcan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız'ın katılımıyla Gaziantep Kalesi eteklerinde bulunan Zeytin İşlikleri'nde gerçekleşti. Etkinliklerde Gaziantep'e özgü birçok sanat dalının örnekleri sergilendi, Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Öğretmenleri Ritim Topluluğu gösteri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yürütülen etkinliklerde, Gazi şehrin turizminde en büyük katkıyı sağlayan el sanatları, yöre müzikleri, müzik aletleri ve diğer sanatsal unsurlarla kenti dünyaya tanıtmayı hedefliyor. "Turizmde Sanat Var" sloganıyla yapılan çalışmalarda, şehrin sanatçıları ve sanat faaliyetleriyle kentin tanıtımına ve turizm potansiyeline istihdam sağlayarak ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sağlaması amaçlanıyor.

ŞAHİN: ŞEHRİ CAZİBE MERKEZİ HALİNİZE GETİRİRSEK İSTİHDAMIMIZ ARTAR

Etkinlikte konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinliğin yapıldığı Gaziantep Kalesi'nin şehrin simgesi, geçmişi, tarihi, bağımsızlığın simgesi olduğunu söyleyerek, "Kültür ve Turizm deyip geçmeyeceksiniz. İstihdam, ihracat, ekonomi, dünya barışına katkısı var. İnsanlar tanımadığı bilmediğinin düşmanı. Bir araya gelirseniz, ortak sofrada buluşursanız, ortak sorunları çözebiliriz. Ramazan Ayı'ndayız. Yetim, yaşlı, yoksul, mağdur herkes bizim kardeşimiz, kimseyi geride bırakmadan çok güçlü çalışıyoruz. Dünyanın en eski coğrafyasındayız. Dolayısıyla bizim üzerimizde çok büyük bir emanet var. Taş muhteşem, desen muhteşem, taşların birbiriyle geçişi muhteşem. İçeriye giriyorsunuz bir hayat var. Külliyatlarla birlikte ciddi olarak insanımızı besliyor dinlenmesini sağlıyor. Öyle bir tarihi öyle bir yüksek coğrafyası var ki her bir eser bize büyük bir sorumluluk demektir. Şirketleştik Kültür AŞ'yi kurduk. 41 kitabımız şu anda çıktı ve devam ediyor. Mesela o kadar önemli ki Gaziantep'in ticari hayatından tutun sanat hayatına her şey var. Gaziantep'i Gaziantep yapan bütün değerleri kitaplaştırıyoruz. Gençlerin dünyasında 'Benim dedem, benim ninem, benim babaannem bu işi yapmış, ben de devam ettirmeliyim' demek lazım. O yüzden bu şehirdeki, bu ülkedeki iyi vakıf insanlarını daha rol model olarak göstermemiz lazım. Şu anda Kültür AŞ olarak bunu çalışıyoruz. Bu anlamda elimizde büyük bir hazine var. Taşında toprağında bereket var. Gastronomi olarak öne çıkıyor. Bu şehir çalışmak zorunda. Bizim bu alanlarla ilgili kısmı yoğun bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Bir önemli alanımız ise inanç turizmi. Biz gelir gelmez 36 türbeyi restore ettik. Buraların ihtiyaçlarını giderdik. Bu türbelerin hepsiyle ilgili bir rota çıkardık. Bir Eyfel Kulesi'ne 80 milyon kişi gidiyor. Biz binlerce Eyfeliz. Kendimize güvenmemiz gerekiyor. Milletimizin değerlerine güvenmemiz gerekiyor. Şehri cazibe merkezi halinize getirirsek istihdamımız artar işsizlik azalır. Pandemi sonrası turizme çalıştık. Artık yeni turizm kolları yükselen bir değer ve bizde bulunan değerleri koruyup onları tanıtmamız gerekiyor. Bugün zor durumdayız ama yarın çok yakın. Kendi ihtiyaçlarımız belirleyip toparlamamız gerekiyor" dedi.

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Türkiye'de turizmin yaklaşık 45 – 50 yıllık bir geçmişi olduğunu, Gaziantep ve Güneydoğu da ise çok yeni bir sektör olduğunu söyleyerek, deniz, kum, güneş üçlüsüne dayanan tatil anlayışı, turizmimizin lokomotifi durumunu hala korumakta olduğunu ama Gazi şehrin binlerce yıllık tarihi bölgeye farklı uygarlıklara yapmış olduğu ev sahipliği bunun getirdiği farklı geniş kültür yelpazesi, misafirperver insanların zengin ürün çeşitliliğiyle dünya turizminde rekabet edebilecek özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Akcan ise turizm sektörünün süreçte büyük bir yara aldığını, güvenli turizm sertifikası ile en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız ise yaptığı konuşmada son yıllarda turizmde gerçekleşen atılımlarla büyük bir başarı hikayesine imza atıldığını, turizm bilinci ve turizme olan duyarlılık giderek artığını vurguladı.

Bu yıl Turizmde Sanat Var teması işlenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bu yıl 'Turizmde Sanat Var' teması işlenecek - Son Dakika


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