Karadeniz Şöleni 18 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta yapılacak - Son Dakika
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Karadeniz Şöleni 18 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta yapılacak

13.09.2022 11:46
Karadeniz Şöleni 18 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta yapılacak

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Maçka'da Buluşalım-Bir Karadeniz Şöleni", KüçükÇiftlik Park'ta 18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen " Maçka'da Buluşalım-Bir Karadeniz Şöleni", KüçükÇiftlik Park'ta 18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Karadenizlilerin ve Karadeniz müziğini sevenlerin bir araya geleceği etkinlikte Ekin Uzunlar, Zeynep Başkan, Niyazi Koyuncu, Allame, Samida ve Yayla Trio ile Onur Atmaca sahne alacak.

Kemençe ve tulum seslerinin yankılanacağı etkinlikte, horon ekibi gösterisi, yöresel lezzetlerin sunumu ve el sanatlarına dayalı atölyeler de yapılacak.

Konser, URU, United Media ve Karadeniz FM iş birliğiyle düzenlenecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Şöleni 18 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz Şöleni 18 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta yapılacak - Son Dakika
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