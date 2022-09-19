İstanbul'da "Karadeniz Şöleni" yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da "Karadeniz Şöleni" yapıldı

19.09.2022 13:08
İstanbul'da "Karadeniz Şöleni" yapıldı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Maçka'da Buluşalım-Bir Karadeniz Şöleni", KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen " Maçka'da Buluşalım-Bir Karadeniz Şöleni", KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirildi.

Karadenizlilerin ve Karadeniz müziğini sevenlerin bir araya geldiği etkinlikte Ekin Uzunlar, Zeynep Başkan, Niyazi Koyuncu, Allame, Samida ve Yayla Trio ile Onur Atmaca sahne aldı.

Kemençe ve tulum seslerinin yankılandığı etkinlikte, horon ekibi gösterisi, yöresel lezzetlerin sunumu ve el sanatlarına dayalı atölyeler de yapıldı.

Konser, URU, United Media ve Karadeniz FM iş birliğiyle düzenlendi.

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Kaynak: AA

Niyazi Koyuncu, Zeynep Başkan, Karadeniz, Maçka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Karadeniz Şöleni' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da "Karadeniz Şöleni" yapıldı - Son Dakika
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