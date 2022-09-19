Kemençe ve tulum seslerinin yankılandığı etkinlikte, horon ekibi gösterisi, yöresel lezzetlerin sunumu ve el sanatlarına dayalı atölyeler de yapıldı.

Karadenizlilerin ve Karadeniz müziğini sevenlerin bir araya geldiği etkinlikte Ekin Uzunlar, Zeynep Başkan , Niyazi Koyuncu , Allame , Samida ve Yayla Trio ile Onur Atmaca sahne aldı.

Kaynak: AA

Niyazi Koyuncu, Zeynep Başkan, Karadeniz, Maçka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 'Karadeniz Şöleni' yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.