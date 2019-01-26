Son Dakika Haberleri: Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

1 saat önce

Özel bütçeli idareler içinde en yüksek avans sınırı 1.1 milyon lira ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına yönelik olarak belirlendi.

Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi, System.String[]
Özel bütçeli idareler içinde en yüksek avans sınırı 1.1 milyon lira ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına yönelik olarak belirlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:23 

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış

Ünlü Şarkıcı Hadise, Beğendiği 10 Milyon Liralık Evi Alabilmek İçin Lüks Evini Satışa Çıkardı İki Kardeşin Gaziantep Mutfağına Kazandırdığı Kiremitte Lavaş Kebabı Tadanların Vazgeçilmezi Oluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 12:45:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]