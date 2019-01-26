Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Özel bütçeli idareler içinde en yüksek avans sınırı 1.1 milyon lira ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına yönelik olarak belirlendi.

Özel bütçeli idareler içinde en yüksek avans sınırı 1.1 milyon lira ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına yönelik olarak belirlendi.

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