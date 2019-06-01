Son Dakika Haberleri: Bu yıl yaş çay üretiminde yüzde 10 düşüş, fındık üretiminde yüzde 40'a varan artış bekleniyor
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Bu yıl yaş çay üretiminde yüzde 10 düşüş, fındık üretiminde yüzde 40'a varan artış bekleniyor

52 dakika önce

Türkiye'de yetiştirilen tarımsal ürünlerin üretim miktarlarına ilişkin tahminlere göre, bu yıl çay üretiminin yüzde 10 düşüş, fındık üretiminde yüzde 40'a varan artış bekleniyor.

Bu yıl yaş çay üretiminde yüzde 10 düşüş, fındık üretiminde yüzde 40'a varan artış bekleniyor, System.String[]
Türkiye'de yetiştirilen tarımsal ürünlerin üretim miktarlarına ilişkin tahminlere göre, bu yıl çay üretiminin yüzde 10 düşüş, fındık üretiminde yüzde 40'a varan artış bekleniyor.

TUİK Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan bitkisel üretim 2019 yılı 1. tahmin rakamlarına göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli bitkisel ürünlerinden olan fındık üretiminin 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38,8 oranında artarak 515 bin tondan 715 bin tona yükseleceği, yaş çay üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 10,0 azalarak 1,5 milyon tondan 1,35 milyon tona düşeceği tahmin edildi.

Öte yandan yine yörede yoğun olarak tarımı yapılan kivi üretiminin ise yüzde 5,8 oranında artarak 61 bin 920 tondan 65 bin 525 tona yükseleceği kaydedildi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:29 Kaynak: İHA
Ekonomi
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