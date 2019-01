Bu Yıl Yüzde 30 Büyüme Hedefliyoruz"

GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, GittiGidiyor'un 2019 yol haritasında en önemli yeri e-ihracatın kapladığını belirterek, "KOBİ'leri önce e-ticarete, ardından e-ihracata başlatmak için çalışacağız. GittiGidiyor'da ürün çeşitliliğini daha da artıracağız, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimini daha ileri taşıyacağız. Bu planlar doğrultusunda bu yıl için hedefimiz yüzde 30 büyümek." dedi.



"GittiGidiyor Ekonomisi" başlıklı analizin sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Kantarcı, GittiGidiyor'un 100 bin satıcısı olduğunu bildirdi.



Kantarcı, "Satıcılarımızı kategori ve büyüklük açısından eşit temsil eden 2 bin örneklem arasında yapılan araştırma, GittiGidiyor'da satış yapan işletmelerde ortalama 6,5 kişinin çalıştığını ortaya koydu. Buna göre, GittiGidiyor, yaklaşık 650 bin kişinin istihdamına katkı sağlıyor." diye konuştu.



GittiGidiyor'un 100 bin kişiye ek iş imkanı sağladığına işaret eden Kantarcı, "TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 3,4 olan ortalama hanehalkı büyüklüğünden yola çıktığımızda, GittiGidiyor'un toplamda 2,2 milyon kişinin geçiminde rol oynadığını söyleyebiliriz. Diğer yandan, işini GittiGidiyor ile e-ticarete taşıyan işletmelerin yüzde 50'si bu nedenle ortalama 2 kişi işe aldığını belirtti. Her 2 satıcımızdan birinin GittiGidiyor'da satışa başladıktan sonra sağladığı bu ek istihdam, 100 bin kişiye yeni iş imkanı yarattığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.



e-ticaretin Türkiye ekonomisinin itici gücü haline geldiğini vurgulayan Kantarcı, "Araştırma sonuçlarıyla kendi verilerimizin birleşmesinden doğan bir analiz olan GittiGidiyor Ekonomisi, aynı zamanda sektörün Türkiye ekonomisine sağladığı katkının bir göstergesi." dedi.



Kantarcı, e-ticaretin, Türkiye'nin yeni büyüme hikayesinin merkezinde yer alan sektörlerden biri olduğuna dikkati çekerek, dijitalleşmeyle beraber geleceğin yeni nesil ticaret etrafında şekilleneceğini söyledi.





"Her 100 satıcıdan biri milyoner oluyor"



Öget Kantarcı, GittiGidiyor'daki 100 bin satıcıdan bin 206'sının yılda 1 milyon lira ve üzeri değerde satış yaptığını ifade ederek, "Yani satış geliri açısından, GittiGidiyor'un her 100 satıcısından biri milyoner oluyor. Milyoner satıcılarımızın yüzde 10'u kadınlardan oluşuyor ve ortalama 39 yaşındalar." dedi.



Kantarcı, GittiGidiyor'un, Türkiye'nin ilk online pazar yeri olarak kurulduğu 2001 yılından bu yana e-ticaret sektörüne öncülük ettiğini ve bugün Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitesi olarak yoluna devam ettiğini bildirdi.



2018'i yüzde 40 büyümeyle kapattıklarını belirten Kantarcı, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıl platformumuza katılan 3 milyon yeni kullanıcıyla toplamda 23 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştık. GittiGidiyor'un mobil uygulama indirilme sayısı yüzde 50 artarak 9 milyona çıktı. Toplam satışın yüzde 50'si mobilden gerçekleşti. Mobilden satıştaki artış oranı yüzde 45 oldu. KOBİ'lerin işlerini büyütmesinde e-ticaretin rolünün büyük olduğunu biliyoruz. Bu nedenle eğitimlerimizle KOBİ'lere rehberlik etmeye devam ettik ve son bir yılda 3 bin KOBİ'yi e-ticaretle buluşturduk."



"2019'da en az 200 markaya daha e-ihracatın kapılarını açacağız"



GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Kantarcı, 2018'de globalleşme yolunda önemli bir adım atarak e-ihracat açılımı başlattıklarını ve yerli ürünleri eBay üzerinden 192 ülkede 177 milyon kullanıcıyla buluşturduklarını bildirdi.



Kantarcı, "Bir eBay şirketi olmanın avantajıyla 2019'da en az 200 markaya daha e-ihracatın kapılarını açacağız. 2018'de Derimod ile başlamıştık. Bu yıl ürünlerini eBay'de satışa çıkarmak üzere el sıkıştığımız markalar arasına Casper, Tekzen, Defacto ve Ay Yıldız da katıldı." diye konuştu.



GittiGidiyor'un 2019 yol haritasında en önemli yeri e-ihracatın kapladığını vurgulayan Kantarcı, "KOBİ'leri önce e-ticarete, ardından e-ihracata başlatmak için çalışacağız. GittiGidiyor'da ürün çeşitliliğini daha da artıracağız, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimini daha ileri taşıyacağız. Bu planlar doğrultusunda bu yıl için hedefimiz yüzde 30 büyümek." şeklinde konuştu.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kantarcı, bu yılki yüzde 30'luk büyüme hedefinin 2018'deki yüzde 40'lık büyümeye kıyasla biraz daha düşük olduğunu, buna karşın sektördeki yüzde 25'lik büyümenin üzerinde bir hedef koyduklarını söyledi.



Kantarcı, bir eBay şirketi olarak eBay Türkiye'nin, yani GittiGidiyor'un Avrupa'da büyüme açısından birinci sırada olduğunu ve eBay şirketleri arasında eBay Türkiye'nin, dünyada da belli bir ölçeğin üzerinde bakıldığında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu kaydetti.



GittiGidiyor Ekonomisi





"GittiGidiyor Ekonomisi" başlıklı analize göre, e-ticaret platformu GittiGidiyor, 2018 yılını yüzde 40 büyümeyle tamamladı.



23 milyon kayıtlı kullanıcı ve 100 bin satıcıya ev sahipliği yapan platform, 2018'de eğitimleriyle 3 bin KOBİ'nin e-ticarete adım atmasını sağladı.



Her bir satıcısı ortalama 6,5 kişi istihdam eden platform, 650 bin kişinin istihdamına katkı sağlıyor.



Toplamda 2 milyon 200 bin kişinin geçiminde rol oynayan GittiGidiyor, doğrudan 100 bin yeni iş imkanı oluşturuyor.





2018'de en çok büyüyen ilk 5 kategori otomobil-motosiklet aksesuarı, cep telefonu ve aksesuarı, ev-dekorasyon, beyaz eşya ve küçük ev aletleri, bilgisayar olurken, 2018'de en çok alışveriş yapan ilk 5 il İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak belirlendi.



GittiGidiyor milyonerlerinin yaş ortalamasının 39 olması dikkati çekerken, milyonerlerin yüzde 10'unu kadınlar oluşturuyor.





Milyonerlerin en çok satış yaptığı ilk 5 kategori beyaz eşya, cep telefonu ve aksesuar, anne -bebek ürünleri, ev-dekorasyon ve bilgisayar olarak belirlendi.



Kadın milyonerlerin en çok satış yaptığı ilk 5 kategori ise cep telefonu ve aksesuar, anne-bebek ürünleri, beyaz eşya, ev-dekorasyon, kozmetik ve kişisel bakım olarak sıralandı. Milyonerin en fazla olduğu ilk 5 il ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

