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Bu yılın 11 ayında meydana gelen 1952 ölümlü trafik kazasında olay yerinde 348'i yaya olmak üzere 2...
6 saat önce
Bu yılın 11 ayında meydana gelen 1952 ölümlü trafik kazasında olay yerinde 348'i yaya olmak üzere 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:14 Kaynak: İHA
Bu yılın 11 ayında meydana gelen 1952 ölümlü trafik kazasında olay yerinde 348'i yaya olmak üzere 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti. Son 2 yılın 11 aylık dönemleri kıyaslandığında olay yerinde ölen kişi sayısı 870 kişi azaldı. Ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 24, olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 27,1 ölen yaya sayısı ise yüzde 24,5 düştü. - ANKARA
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